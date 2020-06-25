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Наводнение в Иркутской области (2019)
В конце июня 2019 года в Иркутской области из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна, начались паводки. 25 июня резкий подъем... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T03:05
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иркутская область, справки

Наводнение в Иркутской области (2019)

03:05 25.06.2020
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© РИА Новости / Светлана ЗадераЗатопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
В конце июня 2019 года в Иркутской области из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна, начались паводки. 25 июня резкий подъем уровня воды наблюдался на реках Уда и Большая Белая (бассейн Ангары). Были подтоплены низменные участки местности в поселке Новостройка, расположенном на реке Большая Белая, и участок автодороги, соединяющей ряд населенных пунктов Черемховского района с райцентром. Из детского оздоровительного лагеря "Заря", находящегося на берегу реки Уды в трех километрах от Нижнеудинска, заблаговременно эвакуировали 419 человек.
На утро 27 июня в двух районах Иркутской области в зоне подтопления оказалось шесть населенных пунктов – по три в Тайшетском и Нижнеудинском районах. В городе Нижнеудинске, где подтопило 110 домов, в которых проживало 275 человек, и поселке Соляная Тайшетского района был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов Иркутской области в Тайшетском регионе Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД) также ввели режим ЧС.
28 июня в трех районах Иркутской области (Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском) в зоне подтопления оказались 20 населенных пунктов. Режим ЧС также был введен и в Тулунском районе. Дамба на реке Ия не выдержала напора воды, и произошло затопление территории города Тулуна. МЧС России начало проводить эвакуацию населения. Кроме того, из-за подъема воды в реке Уда временно закрыли движение для всех видов автотранспорта на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области.
29 июня в зоне действия паводка оказались также населенные пункты Чунского муниципального района, но в Нижнеудинске и Тулуне по рекам Уда и Ия начался спад уровня воды.
Ночью 30 июня в реке Бирюса Иркутской области поднялся уровень воды, было подтоплено 84 дома в поселке Тайшетского района. К этому дню из-за паводка режим ЧС действовал в Иркутской области уже в пяти районах. В зоне подтопления оказались также населенные пункты Зиминского района.
1 июля уровень воды в реке Ия Тулунского района, где наблюдалась наиболее сложная паводковая обстановка в Иркутской области, понизился ниже края дамбы и составил 10,91 метра. Наибольшего значения уровень реки Ия в городе Тулун достигал 13,5 метра (29 июня) при критической отметке в семь метров.
К 10 июля все реки на территории Иркутской области после наводнения вошли в свои русла, наблюдался стабильный спад уровней воды. Город Тулун оставался единственным населенным пунктом в регионе, который оставался подтопленным. Он полностью освободился от воды только к 23 июля. Однако режим ЧС продолжал действовать в восьми районах Приангарья, пострадавших от паводка.
Всего с 25 июня в иркутской области было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Наибольший ущерб был нанесен городам Нижнеудинск и Тулун.
Из 30 тысяч гектаров посевов подтоплению подверглись более 11 тысяч гектаров. На территории пострадавших районов затопило 400 гектаров пастбищ, 588 гектаров сенокосов, а также зерно в объеме 767 тонн и 120 рулонов сена. В крестьянских хозяйства погибли и пропали почти 800 животных.
На территории Иркутской области 12 июля был объявлен днем траура.
Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказания помощи пострадавшим в Иркутской области были задействованы спасательные, пожарно-спасательные формирования МЧС России и областные учреждения. Для координации работ в регион прилетел глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Управление Роспотребнадзора держало на особом контроле ситуацию по эпидемиологической обстановке в подтопленных территориях, проводило оперативный мониторинг на территории города Тулун, Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Чунского районов. Для контроля за ситуацией в регион прилетела глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. Был создан оперативный штаб по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территориях, пострадавших от дождевого паводка. Разработан план противоэпидемических (профилактических) мероприятий в паводковый и послепаводковый период.
Ситуацию в Иркутской области находится под личным контролем президента РФ Владимира Путина. 29 июня он лично посетил регион. В Братске Владимир Путин провел совещание в связи с наводнениями и поставил несколько оперативных задач – наладить информирование людей о помощи и пунктах временного размещения, а также обеспечить жителей подтопленных районов питьевой водой, продуктами питания, медикаментами и предметами первой помощи. Он поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствия наводнения в Иркутской области, которую возглавил вице-премьер Виталий Мутко. Владимир Путин также велел министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком.
1 июля Минобороны направило в район подтопления в Иркутской области более тысячи трехсот военнослужащих, около 300 единиц техники, один самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8. Для ведения воздушной разведки были задействованы два расчета беспилотников.
Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе очищали воду от естественных загрязнений, выпекали хлеб и организовывали его выдачу местному населению, подвозили и выдавали питьевую воду. Военные медики проводили вакцинацию, оказывали первичную помощь.
Одновременно военные химики проводили дезинфекцию социальных объектов, а железнодорожники восстанавливали дамбу и разбирали завалы.
3 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба и был установлен особый уровень реагирования.
19 июля президент РФ посетил пострадавшие от наводнения районы области и пообщался с местными жителями. Путин остался недоволен работой по ликвидации последствий паводка.
После этой поездки он дал несколько поручений по стабилизации ситуации в регионе, в частности, поручил рассмотреть вопрос о размещении в Тулуне новых производств и, как следствие, создания дополнительных рабочих мест.
В конце июля в Иркутской области началась вторая волна паводка. 27 июля в Тулуне выпала почти месячная норма осадков. Из-за подъема уровня воды в реках Кирей, Ия, Олха, Катаржанка, Солзан, Харлахта, Ока, Тойсук, Хорка в зону подтопления попали населенные пункты восьми районов региона. Больше всего от паводка пострадал город Тулун, где уровень воды в реке Ия поднялся до 11 метров. 31 июля вода в реке Ия в Тулунском районе Иркутской области начала постепенно убывать. К 4 августа ее уровень снизился ниже критического.
В связи с повторным наводнением на территории Иркутской области задействованную в ликвидации последствий паводка группировку Минобороны, Росгвардии и МЧС оставили в регионе до особого распоряжения. Только в середине августа военнослужащие и техника группировки Минобороны России смогли вернуться в места постоянного базирования. Всего за время работы военнослужащие очистили от завалов 100 гектаров территории в Тулуне, разобрали более 70 разрушенных паводком домов, которые непригодны для жизни.
Пострадавшими от паводка в Иркутской области признаны более 45 тысяч человек. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четверо.
В конце августа девять жителей Иркутской области были награждены медалью "За спасение погибавших" за их смелые действия при паводке.
2 сентября Владимир Путин в очередной раз посетил наиболее пострадавший от паводка Тулун и проинспектировал, как идет ликвидация последствий наводнения. Он пообещал жителям города, что режим чрезвычайной ситуации будет действовать до тех пор, пока в нем не будут решены все жилищные вопросы.
Режим ЧС был продлен в Иркутской области до октября 2020 года.
В конце сентября правительство РФ утвердило программу по восстановлению жилья и инфраструктуры после наводнения в Иркутской области. На конец мая 2020 года восстановление иркутского Тулуна шло полным ходом, но по словам заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, работы еще много, и она должна вестись в круглосуточном режиме.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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