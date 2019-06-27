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РИА Новости

Сильные дожди подтопили шесть населенных пунктов в Иркутской области

Вчера, 05:42
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ИРКУТСК, 27 июн – РИА Новости. Шесть населенных пунктов Иркутской области находятся в зоне подтопления, вызванного сильными дождями, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что по данным Иркутского гидрометцентра, в ряде территорий Приангарья проходит сильный дождевой фронт, который привел к повышению уровня воды в реках региона. Режим ЧС уже введен в городе Нижнеудинске и поселке Соляная Тайшетского района.
"В результате летнего паводка, вызванного обильными осадками, в двух районах Иркутской области в зоне подтопления оказалось шесть населенных пунктов - город Нижнеудинск, поселки Шумский и Алыгджер Нижнеудинского района, поселки Сереброво, Соляная, село Талая Тайшетского района", - говорится в сообщении.
В Нижнеудинске на утро 27 июня подтоплено 110 домов, в которых проживает 275 человек. В пунктах временного размещения сейчас находится 80 человек, из которых 72 ребенка.
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В поселке Шумский Нижнеудинского района подтоплено 76 приусадебных участков. При дальнейшем повышении уровня воды в зоне подтопления могут оказаться еще 50 домов.
В административной центре Тофаларии, поселке Алыгджер, подтоплено 30 домов, в которых проживает 72 человека. Сохраняется угроза подтопления еще 191 дома, где проживают 498 человек.
В поселках Сереброво и Соляная Тайшетского района подтоплено 344 дома. В них проживает 839 человек. Еще в одном населенном пункте Тайшетского района – селе Талая – подтоплен 51 приусадебный участок. В городе Тулуне подтопление угрожает 887 домам.
Пункты временного размещения и транспорт для эвакуации подготовлены. Большинство жителей, оказавшихся в зоне подтопления, пока не желают покидать свои дома.
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