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РИА Новости

Путин наградил девятерых жителей Приангарья за спасение людей при паводке

17:53 28.08.2019
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© РИА Новости / Светлана ЗадераЗатопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" девять жителей Иркутской области за их смелые действия при паводке, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За смелые и решительные действия при спасении людей во время паводка на территории Иркутской области" медалью "За спасение погибавших" награжден начальник караула иркутского следственного изолятора №5 Николай Алексеенко, врач Нижнеудинской районной больницы Марина Балганова, гендиректор ООО "Московский тракт" Олег Леонов, машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Нижнеудинск Артем Мингазов, слесарь сервисного локомотивного депо "Нижнеудинское" Александр Смолягин, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Нижнеудинской районной больницы Наталья Торгольская, а также индивидуальные предприниматели Евгений Татарников, Константин Хохлов и Александр Якубов.
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Также президент объявил благодарность за активное участие в мероприятиях по ликвидации последствий паводка на территории Иркутской области троим учащимся образовательных учреждений Тулуна - Марату Самусенко, Лилии Татарниковой и Екатерине Юровой, а также двум жителям Приангарья - Антону Московских и Наталье Серых.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали 6. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.
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Паводок в Иркутской областиВладимир ПутинИркутская областьТулунОбщество
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