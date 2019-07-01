Уровень воды в реке Ия в Иркутской области упал ниже 11 метров

Сотрудники МЧС в зоне паводка в Тулуне. 30 июня 2019

Сотрудники МЧС в зоне паводка в Тулуне. 30 июня 2019

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в Иркутской области, снизился до 1091 сантиметра, информируют власти города.

Ранее сообщалось, что критическим является уровень в 700 сантиметров. В воскресенье к 10 утра уровень воды в реке Ия составлял 12,89 метра, а в субботу достигал 13,5 метра.

"Уровень воды в реке Ия на 8.00 (3.00 мск) 1 июля составил 1091 сантиметр (-5)", - говорится в сообщении городской администрации.

В воскресенье МЧС по региону информировало, что наиболее сложная паводковая обстановка в Иркутской области остается в Тулуне, падение уровня воды будет продолжаться не менее двух дней.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. По данным правительства региона, там остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, где проживает 4,2 тысячи человек. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва.