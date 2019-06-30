В подтопленные районы Иркутской области прибыла помощь из госрезерва

ИРКУТСК, 30 июн – РИА Новости. Помощь из государственного материального резерва доставлена в Иркутскую область, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. Там остаются подтопленными 1,7 жилых домов, где проживает 4,2 тысячи человек. Для пострадавших населением собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва.

По данным МЧС, подготовлено 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещены более 1,3 тысячи человек.

"В составе груза 26 комплектов дамб, которые будут использованы для сдерживания воды в территориях затопления. Кроме того, доставлено 37 десятиместных палаток на случай развертывания дополнительных пунктов временного размещения. Также бортом доставлены семь спасательных лодок и 3 тысячи одеял", - говорится в сообщении.

Часть груза уже направлена из Иркутска в районы стихийного бедствия.