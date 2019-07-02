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РИА Новости

Ученый прокомментировал связь наводнения в Иркутске с изменением климата

Вчера, 12:47
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкСнимок Иркутской области из космоса, пострадавшей от паводка
Снимок Иркутской области из космоса, пострадавшей от паводка
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Связывать наводнение в Иркутской области с последствиями изменения климата, как это делают в Greenpeace, преждевременно, требуется научное исследование ситуации, сказал РИА Новости старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский.
Российское отделение Greenpeace заявило во вторник, что наводнение в Иркутской области является последствием изменения климата.
"В связи с изменениями климата увеличивается частота и интенсивность сильных ливней. Но сказать, что вот конкретные сильные ливни в этом конкретном районе - только из-за изменений климата, нельзя. Чтобы доказать, что ливни в Крымске (проливные дожди в Крымске Краснодарского края в 2012 году - ред.) были связаны с потеплением Черного моря (и в холодном климате их бы не было – ред.), у нас ушло три года, например", - пояснил Чернокульский.
Ученый уточнил, что публикация по Крымску вышла в 2015 году в журнале Nature Geoscience. Коллективу исследователей удалось доказать, что при холодном Черном море при такой же синоптической ситуации столь сильных дождей не было бы.
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По словам Чернокульского, с изменением климата сильных ливней, подобных прошедшим в Иркутской области, стоит ждать чаще не только на юге Сибири, но и на юге Дальнего Востока и на большей части европейской территории России, но сказать, "что в холодном климате этих дождей в Иркутской области не было бы - сразу нельзя".
Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе действует режим ЧС. По последним данным, погибли 14 человек, судьба 13, в том числе ребенка, неизвестна.
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Паводок в Иркутской областиРоссийская академия наукGreenpeaceПроисшествия
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