В Иркутской области реки вошли в русла после наводнения

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Все реки на территории Иркутской области после наводнения вошли в свои русла, наблюдается стабильный спад уровней воды, сообщил РИА Новости в среду представитель оперативного штаба на месте ЧС.
"Реки в пределах Иркутской области находятся в руслах, отмечается устойчивый спад воды", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в МЧС РФ, на утро среды в Тулуне остаются подтопленным 190 жилых домов, в которых проживают 475 человек, а также 190 приусадебных участков. В круглосуточном режиме спасатели производят разбор аварийных зданий, очистку улиц от мусора и вывозят его на полигоны.
"Предприятия, организации и неравнодушные жители Забайкальского края собрали одну тысячу пятилитровых бутылок с питьевой водой, 350 литров дезинфицирующих средств, спальные и кухонные принадлежности, детские игрушки и предметы первой необходимости", - отметили в министерстве.
Там уточнили, что в среду из столицы Забайкальского края в Тулун отправился КамАЗ МЧС России с гуманитарным грузом. Машине предстоит преодолеть почти 1,5 тысячи километров, чтобы доставить населению, пострадавшему в результате наводнения, 9 тонн гуманитарной помощи.