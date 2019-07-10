В Иркутской области реки вошли в русла после наводнения

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Все реки на территории Иркутской области после наводнения вошли в свои русла, наблюдается стабильный спад уровней воды, сообщил РИА Новости в среду представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Реки в пределах Иркутской области находятся в руслах, отмечается устойчивый спад воды", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в МЧС РФ, на утро среды в Тулуне остаются подтопленным 190 жилых домов, в которых проживают 475 человек, а также 190 приусадебных участков. В круглосуточном режиме спасатели производят разбор аварийных зданий, очистку улиц от мусора и вывозят его на полигоны.

"Предприятия, организации и неравнодушные жители Забайкальского края собрали одну тысячу пятилитровых бутылок с питьевой водой, 350 литров дезинфицирующих средств, спальные и кухонные принадлежности, детские игрушки и предметы первой необходимости", - отметили в министерстве.