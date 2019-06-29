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РИА Новости

Мутко возглавит комиссию по ликвидации последствий ЧП в Иркутской области

Вчера, 23:25
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко . Архивное фото
БРАТСК (Иркутская обл.), 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствия наводнения в Иркутской области, ее возглавит вице-премьер Виталий Мутко.
"Считаю необходимым, учитывая масштаб стихийного бедствия в Иркутской области, с целью координации работ местных, региональных, федеральных органов власти, для своевременного восстановления транспортной, энергетической социальной инфраструктуры и жилых помещений, включая жилые дома граждан, создать правительственную комиссию. Ее возглавит заместитель председателя правительства РФ Мутко Виталий Леонтьевич. Я ему об этом сейчас скажу", - заявил Путин на совещании по ликвидации последствий наводнения.
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Он выразил уверенность, что все представители ведомств, руководители органов власти скоординируют свою работу.
"Прошу относиться к решению всех стоящих задач не формально, а просто работать на совесть", - подчеркнул Путин.
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Паводок в Иркутской областиВиталий МуткоВладимир ПутинИркутская областьПроисшествия
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