Мутко возглавит комиссию по ликвидации последствий ЧП в Иркутской области

БРАТСК (Иркутская обл.), 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствия наводнения в Иркутской области, ее возглавит вице-премьер Виталий Мутко.

"Считаю необходимым, учитывая масштаб стихийного бедствия в Иркутской области, с целью координации работ местных, региональных, федеральных органов власти, для своевременного восстановления транспортной, энергетической социальной инфраструктуры и жилых помещений, включая жилые дома граждан, создать правительственную комиссию. Ее возглавит заместитель председателя правительства РФ Мутко Виталий Леонтьевич. Я ему об этом сейчас скажу", - заявил Путин на совещании по ликвидации последствий наводнения.

Он выразил уверенность, что все представители ведомств, руководители органов власти скоординируют свою работу.

"Прошу относиться к решению всех стоящих задач не формально, а просто работать на совесть", - подчеркнул Путин.