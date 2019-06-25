В Приангарье эвакуировали детский лагерь из-за подъема воды в реке

ИРКУТСК, 25 июн – РИА Новости. Детский оздоровительный лагерь, расположенный на берегу реки, эвакуирован в Иркутской области из-за возможности подтопления, сообщает ГУМЧС региона.

В Иркутской области из-за длительных обильных дождей ухудшилась паводковая обстановка. Резкий подъем уровня воды наблюдается на реках Уда и Большая Белая.

"Из детского оздоровительного лагеря "Заря", находящегося на берегу реки Уды в трех километрах от Нижнеудинска, силами местной администрации заблаговременно эвакуировали 419 человек, в числе которых 351 ребенок и 68 работников лагеря", - говорится в сообщении.

По данным ГУМЧС по Иркутской области, 120 иногородних детей находятся в пункте временного размещения, организованном на базе Нижнеудинской школы-интерната. Детей, проживающих в Нижнеудинске, забрали родители.

Отмечается, что в настоящий момент уровень воды не превышает критических показателей. Мониторинг гидрологической обстановки проводится каждый час.