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РИА Новости

В Приангарье эвакуировали детский лагерь из-за подъема воды в реке

Вчера, 15:33
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ИРКУТСК, 25 июн – РИА Новости. Детский оздоровительный лагерь, расположенный на берегу реки, эвакуирован в Иркутской области из-за возможности подтопления, сообщает ГУМЧС региона.
В Иркутской области из-за длительных обильных дождей ухудшилась паводковая обстановка. Резкий подъем уровня воды наблюдается на реках Уда и Большая Белая.
"Из детского оздоровительного лагеря "Заря", находящегося на берегу реки Уды в трех километрах от Нижнеудинска, силами местной администрации заблаговременно эвакуировали 419 человек, в числе которых 351 ребенок и 68 работников лагеря", - говорится в сообщении.
По данным ГУМЧС по Иркутской области, 120 иногородних детей находятся в пункте временного размещения, организованном на базе Нижнеудинской школы-интерната. Детей, проживающих в Нижнеудинске, забрали родители.
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Отмечается, что в настоящий момент уровень воды не превышает критических показателей. Мониторинг гидрологической обстановки проводится каждый час.
Также подтоплены низменные участки местности в поселке Новостройка, расположенного на реке Большая Белая и участок автодороги, соединяющей ряд населенных пунктов Черемховского района с райцентром.
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