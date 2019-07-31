В Тулуне начал снижаться уровень воды в реке Ия

Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области

ИРКУТСК, 31 июл — РИА Новости. Вода в реке Ия в Тулунском районе Иркутской области начала постепенно убывать, сообщается на Вода в реке Ия в Тулунском районе Иркутской области начала постепенно убывать, сообщается на сайте администрации города Тулун.

Согласно последним данным, к ночи уровень воды достиг отметки в 11,25 метра (критический максимум — семь метров). К 03:00 (мск) он начал снижаться.

По состоянию на пять утра по московскому времени уровень воды в реке Ия равен 11,19 метра.

Накануне в Тулунском районе объявили штормовое предупреждение. Было подтоплено 20 населенных пунктов, 663 участка, два социально значимых объекта, один мост и три автодороги. Власти начали эвакуировать жителей.

Чрезвычайная ситуация федерального масштаба

В конце июня сильные дожди в Приангарье привели к подъему рек. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. В зону бедствия попали 110 населенных пунктов, всего с 25 июня было подтоплено более десяти тысяч жилых домов. Погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести.

Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.

В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка.

Росгвардия перебросила дополнительные силы в Тулун для ликвидации последствий наводнения, всего в городе работают 202 военнослужащих и более 40 единиц техники. Военные очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду, проводят вакцинацию.