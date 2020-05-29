Хуснуллин призвал вести работы по восстановлению Тулуна круглосуточно

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Восстановление иркутского Тулуна, пострадавшего от паводка летом 2019 года, идет полным ходом, но работы еще много и она должна вестись в круглосуточном режиме, заявил заместитель председателя правительства РФ Восстановление иркутского Тулуна, пострадавшего от паводка летом 2019 года, идет полным ходом, но работы еще много и она должна вестись в круглосуточном режиме, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин

Вице-премьер находится с рабочей поездкой в Иркутской области , где совместно с исполняющим обязанности губернатора Игорем Кобзевым осмотрел ход строительства социальных объектов и жилья в Тулуне

"Объекты, которые при прошлом моём посещении в марте не строились, сегодня возводятся полным ходом. Работа организована неплохо, но её ещё очень много. Проблема одна – сжатые сроки. Здесь короткое лето, поэтому организационная работа должна вестись в круглосуточном режиме. Ряд объектов связаны между собой: нужно, чтобы и дорогу вовремя отремонтировали, и подвели инженерные сети. Очень важно сделать хорошее благоустройство, чтобы люди почувствовали, что стало в городе лучше", - цитирует слова Хуснуллина его пресс-служба.

Как отметил Кобзев, работы в Тулуне шли и во время режима самоизоляции из-за коронавируса, все работники из других регионов проходят двухнедельную обсервацию, на площадках и в местах их проживания соблюдаются необходимые меры безопасности.

"Нам нужно усиливать работу, и мы это делаем. Мы будем наращивать темпы строительства, подведения сетей и благоустройства. Марат Хуснуллин указал на места, где мы, к сожалению, пока не дорабатываем. Это придомовые территории, общественные пространства, дорожное полотно. Здесь нужно усилить работу, привести дороги в порядок, сделать разметку, установить остановочные павильоны. Микрорайон должен рассматриваться как единый объект. С подрядными организациями, которые будут саботировать работу, мы будем разбираться отдельно, подключая правоохранительный блок" - приводит пресс-служба вице-премьера слова Кобзева.