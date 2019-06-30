К борьбе с паводком в Иркутской области при необходимости подключат армию

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области, если возникнет такая необходимость. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Такое решение было принято после ночного оперативного совещания в Братске, посвященного ликвидации последствий паводков.

Накануне Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, где сильные дожди привели к подъему рек. В зону бедствия попал 31 населенный пункт, подтоплены более 3,7 тысячи домов. По последней информации, в результате наводнения погибли пять человек, 112 госпитализированы.

Режим ЧС действует в пяти районах области: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва.