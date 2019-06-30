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РИА Новости

К борьбе с паводком в Иркутской области при необходимости подключат армию

Вчера, 14:32
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области, если возникнет такая необходимость. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Такое решение было принято после ночного оперативного совещания в Братске, посвященного ликвидации последствий паводков.
Накануне Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, где сильные дожди привели к подъему рек. В зону бедствия попал 31 населенный пункт, подтоплены более 3,7 тысячи домов. По последней информации, в результате наводнения погибли пять человек, 112 госпитализированы.
Режим ЧС действует в пяти районах области: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва.
Глава государства также поручил начать выплаты пострадавшим.
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