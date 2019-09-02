Путин пообещал не снимать режим ЧС в Тулуне до разрешения ситуации с жильем

ТУЛУН, 2 сен — РИА Новости. Владимир Путин пообещал жителям Тулуна, что режим чрезвычайной ситуации будет действовать до тех пор, пока в городе не будут решены все жилищные вопросы.

Президент прибыл в Иркутскую область, чтобы проверить ход восстановительных работ после паводка. Это уже второе посещение региона главой государства за три месяца.

Общаясь с местными жителями у городской администрации, Путин пообещал, что приедет еще раз.

Тулунчане, перекрикивая друг друга, жаловались на различные проблемы: у кого-то дом не признают аварийным, кто-то не может продать жилье. Вице-премьер Виталий Мутко, сопровождавший Путина, пытался ответить на многие вопросы, записывал телефоны и говорил, что часть проблем уже решена.

Отвечая одной из жительниц, президент пообещал проработать вопрос строительства инфекционной больницы.

"Дело в том, чтобы в целом оживить хозяйственную жизнь. Мы поговорим и с теми, кто занимается бизнесом здесь, и с крупными предпринимателями, чтобы они открывали здесь свои производства, рабочие места чтобы делали. <…> А насчет этой больницы надо подумать. Займемся", — добавил он.

Несколько жителей Тулуна, потерявшие свой бизнес во время наводнения, обратились к президенту с жалобами. По их словам, вопреки обещаниям, ничего не произошло.

Путин отметил, что ознакомился с коллективным обращением, которое написали местные предприниматели, но считает, что заявленные просьбы либо невыполнимы, либо ничего не дадут.

"Поэтому надо сделать план, который реально бы помог восстановлению бизнеса и развитию", — добавил президент.

Отвечая на просьбы бизнесменов возместить ущерб из-за утраты оборудования, глава государства призвал их вести себя именно как предприниматели и здраво оценивать риски.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шестеро. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.