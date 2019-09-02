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РИА Новости

Путин пообещал не снимать режим ЧС в Тулуне до разрешения ситуации с жильем

13:39 02.09.2019 (обновлено: 16:02 02.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с жителями Тулуна после посещения средней общеобразовательной школы №6
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Тулуна после посещения средней общеобразовательной школы №6
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ТУЛУН, 2 сен — РИА Новости. Владимир Путин пообещал жителям Тулуна, что режим чрезвычайной ситуации будет действовать до тех пор, пока в городе не будут решены все жилищные вопросы.
Президент прибыл в Иркутскую область, чтобы проверить ход восстановительных работ после паводка. Это уже второе посещение региона главой государства за три месяца.
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Общаясь с местными жителями у городской администрации, Путин пообещал, что приедет еще раз.
Тулунчане, перекрикивая друг друга, жаловались на различные проблемы: у кого-то дом не признают аварийным, кто-то не может продать жилье. Вице-премьер Виталий Мутко, сопровождавший Путина, пытался ответить на многие вопросы, записывал телефоны и говорил, что часть проблем уже решена.
Отвечая одной из жительниц, президент пообещал проработать вопрос строительства инфекционной больницы.
"Дело в том, чтобы в целом оживить хозяйственную жизнь. Мы поговорим и с теми, кто занимается бизнесом здесь, и с крупными предпринимателями, чтобы они открывали здесь свои производства, рабочие места чтобы делали. <…> А насчет этой больницы надо подумать. Займемся", — добавил он.
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Несколько жителей Тулуна, потерявшие свой бизнес во время наводнения, обратились к президенту с жалобами. По их словам, вопреки обещаниям, ничего не произошло.
Путин отметил, что ознакомился с коллективным обращением, которое написали местные предприниматели, но считает, что заявленные просьбы либо невыполнимы, либо ничего не дадут.
"Поэтому надо сделать план, который реально бы помог восстановлению бизнеса и развитию", — добавил президент.
Отвечая на просьбы бизнесменов возместить ущерб из-за утраты оборудования, глава государства призвал их вести себя именно как предприниматели и здраво оценивать риски.
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В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шестеро. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным спасателей, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
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Паводок в Иркутской областиВладимир ПутинИркутская областьРоссияОбщество
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