В Иркутской области река Бирюса подтопила 84 дома

ИРКУТСК, 30 июн – РИА Новости. Уровень воды поднялся ночью 30 июня в реке Бирюса Иркутской области, подтоплено 84 дома в поселке Тайшетского района, сообщает ГУМЧС региона.

Ранее сообщалось, что прогноз метеорологов в ряде подтопленных районов Иркутской области остается напряженным, кое-где пик паводка прошел, но воде уходить пока некуда.

"В Тайшетском районе в связи с повышением уровня воды на реке Бирюсе в ночное время в зоне действия паводка оказались 84 жилых дома поселка Шиткино (уровень воды составляет 725 сантиметров при критических отметках 570 сантиметров)", - говорится в сообщении.

30 июня местами по области ожидаются грозы, при грозах порывы северо-западного ветра 11-16 м/с, в южных районах и в горах Восточного Саяна - ливневые дожди.