В нескольких районах Иркутской области ожидается повышение уровня воды

ИРКУТСК, 28 июн - РИА Новости. Повышение уровня воды ожидается в ряде районов Иркутской области в ближайшие несколько дней: однако в реке Уде, из-за подъема воды в которой было закрыто движение на федеральной трассе Р-255 "Сибирь", прогнозируется понижение критических отметок, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

"Двадцать восьмого - двадцать девятого июня на реке Уде ожидается понижение уровня воды до отметок 320-400 сантиметров, у села Широково сохраняются высокие уровни - 640-700 сантиметров, в дальнейшем прогнозируется понижение уровня воды. У села Октябрьский ожидаемые отметки уровня - 500-550 сантиметров", - говорится в сообщении.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до понедельника на реке Ия у города Тулуна продолжится повышение уровня воды до отметок 950-1050 сантиметров. В пятницу и субботу на реке Оке у села Ухтуй ожидается повышение уровня воды до отметок 480-540 сантиметров, на реке Бирюсе у села Шиткино - до отметок 600-650 сантиметров.