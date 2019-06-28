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РИА Новости

В нескольких районах Иркутской области ожидается повышение уровня воды

10:56
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкРежим ЧС ввели в Иркутской области из-за сложной паводковой ситуации
Режим ЧС ввели в Иркутской области из-за сложной паводковой ситуации
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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ИРКУТСК, 28 июн - РИА Новости. Повышение уровня воды ожидается в ряде районов Иркутской области в ближайшие несколько дней: однако в реке Уде, из-за подъема воды в которой было закрыто движение на федеральной трассе Р-255 "Сибирь", прогнозируется понижение критических отметок, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
"Двадцать восьмого - двадцать девятого июня на реке Уде ожидается понижение уровня воды до отметок 320-400 сантиметров, у села Широково сохраняются высокие уровни - 640-700 сантиметров, в дальнейшем прогнозируется понижение уровня воды. У села Октябрьский ожидаемые отметки уровня - 500-550 сантиметров", - говорится в сообщении.
По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до понедельника на реке Ия у города Тулуна продолжится повышение уровня воды до отметок 950-1050 сантиметров. В пятницу и субботу на реке Оке у села Ухтуй ожидается повышение уровня воды до отметок 480-540 сантиметров, на реке Бирюсе у села Шиткино - до отметок 600-650 сантиметров.
По последней информации, в 20 населенных пунктах трех районов области - Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского – из-за обильных осадков и подъёма уровня рек подтоплены 2,39 тысячи жилых домов с населением около 6 тысяч человек, повреждены 13 автомобильных мостов, включая два моста на федеральной трассе, подтоплены 16 участков дорог местного значения, в этих районах введен режим ЧС. Уже известно о гибели семьи из двух человек, которая отказалась от эвакуации. Кроме того, из-за подъема воды в реке Уда временно закрыто движение на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области для всех видов автотранспорта.
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10:18
Многие жители Иркутской области не хотят покидать подтопленные дома
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