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РИА Новости

Из-за паводка в Приангарье погибли почти 700 сельскохозяйственных животных

Вчера, 15:22
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЖилой дом в подтопленном районе Тулуна
Жилой дом в подтопленном районе Тулуна
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ИРКУТСК, 1 июл – РИА Новости. Минсельхоз Иркутской области проводит оценку ущерба, нанесенного паводком сельхозотрасли, в крестьянских хозяйства погибли и пропали почти 800 животных, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Согласно подсчетам минсельхоза, в зону затопления в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Зиминском, Черемховском, Усольском, Чунском районах попали 53 крестьянских хозяйства и сельскохозяйственных организаций. Из 30 тысяч гектаров посевов подтоплено более 11 тысяч гектаров. На территории пострадавших районов затоплены 400 гектаров пастбищ, 588 гектаров сенокосов, а также зерно в объеме 767 тонн и 120 рулонов сена.
"Пропали 692 головы сельскохозяйственных животных (539 голов крупного рогатого скота, 78 свиней, 52 лошади, 23 овцы). Подтверждена районами гибель 94 голов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что подтоплены или полностью уничтожены складские помещения, зерносклады, фермы, гаражи, мастерские, кузница, овощехранилище, картофелехранилище и другие производственные объекты.
Министерством сельского хозяйства Иркутской области совместно с предприятиями агропромышленного комплекса региона ведется работа по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от паводка районам. Доставлено 475 килограммов муки, 75 тонн зерносмеси, 3 тонны хлеба, 20 тонн воды, 6 тонн продовольственных товаров.
В результате дождевого паводка в Иркутской области в зоне подтопления оказались 83 населенных пункта в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов, в которых проживают около 32,7 тысячи человек, в том числе 4050 детей. По последним данным МЧС РФ, в результате наводнения в регионе пять человек погибли, 744 пострадали, 153 госпитализированы.
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