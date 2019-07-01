Из-за паводка в Приангарье погибли почти 700 сельскохозяйственных животных

ИРКУТСК, 1 июл – РИА Новости. Минсельхоз Иркутской области проводит оценку ущерба, нанесенного паводком сельхозотрасли, в крестьянских хозяйства погибли и пропали почти 800 животных, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Согласно подсчетам минсельхоза, в зону затопления в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Зиминском, Черемховском, Усольском, Чунском районах попали 53 крестьянских хозяйства и сельскохозяйственных организаций. Из 30 тысяч гектаров посевов подтоплено более 11 тысяч гектаров. На территории пострадавших районов затоплены 400 гектаров пастбищ, 588 гектаров сенокосов, а также зерно в объеме 767 тонн и 120 рулонов сена.

"Пропали 692 головы сельскохозяйственных животных (539 голов крупного рогатого скота, 78 свиней, 52 лошади, 23 овцы). Подтверждена районами гибель 94 голов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подтоплены или полностью уничтожены складские помещения, зерносклады, фермы, гаражи, мастерские, кузница, овощехранилище, картофелехранилище и другие производственные объекты.

Министерством сельского хозяйства Иркутской области совместно с предприятиями агропромышленного комплекса региона ведется работа по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от паводка районам. Доставлено 475 килограммов муки, 75 тонн зерносмеси, 3 тонны хлеба, 20 тонн воды, 6 тонн продовольственных товаров.