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РИА Новости

Уровень воды в Тулуне опустился ниже критического уровня

Вчера, 05:44
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© РИА Новости / Светлана Задера / Перейти в фотобанкЗатопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 4 авг – РИА Новости. Уровень воды в реке Ия, подтопившей Тулунский район Иркутской области, снизился ниже критического уровня, сообщается на сайте администрация города Тулуна.
Уровень воды в реке Ия прекратил повышаться утром 31 июля, достигнув отметки 11 метров 25 сантиметров при критической отметке в 7 метров.
"Уровень воды в реке Ия на 10.00 4 августа составил 697 сантиметров", - говорится в сообщении.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. В зоне бедствия оказались более ста населенных пунктов. Были подтоплены почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушены и повреждены 22 моста. Более всего пострадали Нижнеудинск и Тулун.
Из-за стихии погибли 25 человек, еще шестеро числятся пропавшими без вести. Пострадали около 39 тысяч человек.
В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка.
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