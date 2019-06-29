Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T20:12Z
https://ria.ru/20190629/1556049744.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150189/75/1501897545_0:113:1829:1141_1036x0_80_0_0_4766f2cf850ac055b0f8380eb1fb683c.jpg
РИА Новости

Глава Роспотребнадзора вылетела в Иркутскую область

Вчера, 20:12
421
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова . Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова вылетела в Иркутскую область, где объявили режим ЧС из-за паводка, сообщили в пресс-службе ведомства в субботу.
"Для контроля за ситуацией в регион вылетела глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. Создан оперативный штаб по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территориях, пострадавших от дождевого паводка. Разработан план противоэпидемических (профилактических) мероприятий в паводковый и послепаводковый период", - сообщили в ведомстве.
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Вчера, 17:03
В Иркутской области прогнозируют подтопление еще в двух населенных пунктах
В пресс-службе отметили, что управление Роспотребнадзора держит на особом контроле ситуацию по эпидемиологической обстановке в подтопленных территориях, проводится оперативный мониторинг на территории города Тулун, Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Чунского районов.
"Обеспечен контроль за работой пунктов временного размещения пострадавшего населения с проведением лабораторных исследований питьевой воды, пищевых продуктов", - добавили в Роспотребнадзоре.
220000
Обсудить 0
РоспотребнадзорИркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Путин призвал начать выплаты пострадавшим из-за паводка в Иркутской области
РИА
Новости
СМИ показали, как Трамп разыграл саудовского принца
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
В Иркутской области прогнозируют подтопление еще в двух населенных пунктах
Лента
новостей
Перед началом саммита Группы двадцати в международном выставочном центре INTEX Osaka в Осаке, Япония. 28 июня 2019
Повестка дня G20 требует обновления, считает эксперт
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Путин проводит совещание по наводнениям в Иркутской области
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Трамп посетит демилитаризованную зону между двумя Кореями
Роспотребнадзор прокомментировал проверку на самолете Батуми-Москва
Застрявшая в лифте итальянка спасалась от обезвоживания с помощью вина
Порт Южно-Курильска на острове Кунашир
Абэ рассказал о проектах совместной деятельности России и Японии на Курилах
Паводок в Иркутской области
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
Тушение лесного пожара
Вертолет Ми-8 вылетел в Оренбургскую область для тушения природного пожара
Генерала Росгвардии проверяют из-за подозрений в езде в пьяном виде
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
Трамп ответил Картеру, объяснившему его победу "помощью России"
Сотрудник правоохранительных органов США у стены на границе США и Мексики в Сан-Диего
Суд в США заблокировал выделение средств на стену на границе с Мексикой
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
00:17Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов
00:01Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Иркутской области
23:57"Орленок" готов принять детей из зон подтопления в Иркутской области
23:55Путин поручил организовать выплаты в Иркутской области без формальностей
Лента новостейМолния