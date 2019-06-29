Глава Роспотребнадзора вылетела в Иркутскую область

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова . Архивное фото

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова вылетела в Иркутскую область, где объявили режим ЧС из-за паводка, сообщили в пресс-службе ведомства в субботу.

"Для контроля за ситуацией в регион вылетела глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. Создан оперативный штаб по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территориях, пострадавших от дождевого паводка. Разработан план противоэпидемических (профилактических) мероприятий в паводковый и послепаводковый период", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что управление Роспотребнадзора держит на особом контроле ситуацию по эпидемиологической обстановке в подтопленных территориях, проводится оперативный мониторинг на территории города Тулун, Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Чунского районов.

"Обеспечен контроль за работой пунктов временного размещения пострадавшего населения с проведением лабораторных исследований питьевой воды, пищевых продуктов", - добавили в Роспотребнадзоре.