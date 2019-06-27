В Иркутской области из-за паводка ввели режима ЧС на железной дороге

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введён в Тайшетском регионе Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД) из-за сложной паводковой обстановки в ряде районов Иркутской области, говорится в сообщении дороги.

Ранее сообщалось, что, по данным Иркутского гидрометцентра, в ряде территорий Приангарья проходит сильный дождевой фронт, который привел к повышению уровня воды в реках. Режим ЧС был введен в городе Нижнеудинске Нижнеудинском и Тайшетском районах.

"В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов Иркутской области в Тайшетском регионе ВСЖД введён режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении ВСЖД в четверг.

Отмечается, что все службы ВСЖД, занятые в процессе перевозок и обеспечении безопасного движения поездов, приведены в режим повышенной готовности.