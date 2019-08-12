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РИА Новости

Военные, помогавшие в ликвидации паводков, возвращаются из Тулуна

05:07, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Светлана ЗадераЗатопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Военнослужащие и техника группировки Минобороны России, которые помогали ликвидировать последствия паводка в Тулуне и Тулунском районе Иркутской области, возвращаются в места постоянного базирования, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали 6. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.
"Около 200 единиц военной техники совершают марш на расстояние более 1000 км. В составе автоколонны грузовая, инженерная, специальная и техника материально-технического обеспечения, сопровождают колонны экипажи военной автоинспекции. Перед совершением марша, вся техника прошла техническое обслуживание. Кроме того, часть специальной техники будет перебазирована военно-транспортной авиацией", - говорится в сообщении.
Затопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
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По данным департамента, военные железнодорожники ЦВО восстановили участки береговой дамбы на реке Ия. Также группировка Минобороны изготовила и доставила населению Тулуна около 16 тысяч буханок хлеба и 18 тысяч бутылок воды. Медики вакцинировали от вирусного гепатита А порядка четырех тысяч жителей города.
Всего за время работы группировка Минобороны очистила от завалов 100 гектаров территории в Тулуне, разобрала более 70 разрушенных паводком домов, которые непригодны для жизни.
Первые отряды военнослужащих прибыли для ликвидации последствий паводка в Иркутскую область в начале июля. Военные медики проводили вакцинацию, а также оказывали первую помощь, пекари готовили хлеб, раздавали питьевую воду населению, авиация доставляла гуманитарную помощь в отрезанные водой поселки.
Одновременно военные химики проводили дезинфекцию социальных объектов, а железнодорожники восстанавливали дамбу и разбирали завалы. Группировка составляла около тысячи человек, военнослужащие продолжили оказывать помощь и во время второй волны паводка, отмечает ЦВО.
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