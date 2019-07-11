В Иркутской области 12 июля объявили днем траура

ИРКУТСК, 11 июл – РИА Новости. На территории Иркутской области 12 июля объявлен днем траура, указ об этом подписал губернатор Сергей Левченко, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю объявить 12 июля 2019 года днем траура на территории Иркутской области. В день траура на всей территории Иркутской области приспустить флаги", - говорится в Указе.

Отмечается, что в этот день всем учреждениям культуры и телерадиокомпаниям, действующим на территории Приангарья, рекомендуется не проводить развлекательные мероприятия и не транслировать развлекательные передачи.

Глава региона от имени жителей Приангарья и правительства Иркутской области выразил глубокие соболезнования в связи гибелью в результате сильнейшего паводка родным и близким жителей Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Черемховского, Чунского и Зиминского районов.

"Эта страшная беда вызвала в наших сердцах сочувствие и боль. Все жители Иркутской области откликнулись на страшную беду, которая пришла в ваши дома, все готовы оказать любую помощь и поддержку. В эти тяжелые дни разделяем боль и горечь вашей утраты, искренне скорбим вместе с вами", - сказал Левченко.