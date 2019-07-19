Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

Президент РФ Владимир Путин во время облета районов подтопления в Иркутской области

БРАТСК, 19 июл — РИА Новости. Владимир Путин остался недоволен работой по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

В пятницу глава государства посетил пострадавшие от наводнения районы и пообщался с жителями.

"С учетом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной", — сказал он на совещании в терминале аэропорта Братска.

Путин отметил, что плохо организованы информирование граждан, осуществление выплат, возведение жилья и инфраструктуры.

"Сами слышали — не знают, куда пойти, информации нет никакой, на что человек имеет право, на что не может рассчитывать, где получить какие-то справки, где документы восстановить", — описал ситуацию президент.

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Он также обратил внимание на плохую организацию процесса восстановления документов и распределения гуманитарной помощи.

"К сожалению, есть случаи, когда она (гумпомощь. — Прим. ред.) просто разбрасывается. В воду. Это вот так организована работа на местах? Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших?" — добавил Путин.

Он призвал местные власти активнее выезжать на места, встречаться и разговаривать с населением.

"Есть вопросы с собственностью на земельные участки, а именно — дом восстановлению не подлежит, но при доме был земельный участок, который использовался людьми в качестве огорода. Люди задают вопрос: что с ним будет, он в собственности — или будет предложена компенсация, или восстановлен этот садовый участок. Сделать нужно так, как люди сами захотят", — подчеркнул глава государства.

Он также пообещал поддержку представителям малого и среднего бизнеса, а также сообщил о намерении приехать в регион в сентябре, чтобы проверить организацию учебы детей.

Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов в семи муниципалитетах, погибли 25 человек, 38 тысяч пострадали, семеро числятся пропавшими без вести.

В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушены 11 мостов, размыты 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.