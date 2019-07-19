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РИА Новости

Мутко доложил Путину о работах по ликвидации последствий паводка

Вчера, 14:20
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра районов подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра районов подтопления в городе Тулуне Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БРАТСК (Иркутская область), 19 июл - РИА Новости. Вице-премьер Виталий Мутко доложил Владимиру Путину о ходе восстановительных работ по ликвидации последствий наводнений в Иркутской области.
По его словам, 25 июня эвакуировали 2 048 человек, в том числе 447 детей, развернули 17 временных пунктов размещения (ПВР).
Сейчас в регионе ведутся работы по восстановлению водо-, тепло- и энергоснабжения, телефонной и почтовой связи.
В свою очередь, президент выразил неудовлетворение темпами размещения пострадавших в ПВР. Мутко сообщил, что к сентябрю нужно будет создать еще 800 дополнительных мест.
Кроме того, заработали социальные объекты, почтовые отделения и выплачиваются пенсии, сказал вице-премьер.
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Вместе с тем Мутко признал, что ряд социальных объектов и жилых домов по-прежнему остается без электричества, потому что сейчас их просушивают.
"Проводится откачка воды, очистка подворий, территорий, улиц, объектов инфраструктуры. На сегодняшний день уже вывезено около 220 тысяч кубометров остатков разрушенных домов и строений", — сказал он и добавил, что работы закончатся в течение ближайших 2-2,5 недель.
Отдельно вице-премьер остановился на вопросе водоснабжения пострадавших регионов: сейчас жителям поставляют бутилированную воду, так как пока подается техническая вода, которую пить нельзя. Но уже скоро, уверил он, население обеспечат питьевой водой на постоянной основе.
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Он также рассказал, что в пострадавших районах идет активное восстановление документов. За помощью обратились более 2,7 тысячи человек.

"Восстановлено 1680 утраченных документов, в том числе 629 паспортов, 180 свидетельств об актах гражданского состояния, 798 справок, подтверждающих регистрацию по месту жительства", — отметил Мутко.

Городской голова Юрий Карих обратил внимание на то, что Тулун — это моногород с тяжелой экономической ситуацией, из которого многие жители хотят уехать. Поэтому он попросил помочь организовать в Тулуне производство. Президент ответил, что об этом тоже надо подумать.

Материальная помощь пострадавшим

Также он доложил президенту, что всего в списки пострадавших внесли 38078 человек.
Правительство перевело на счет Иркутской области 2,956 миллиарда рублей, который пойдут на выплату компенсаций.
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К настоящему моменту пострадавшие от паводка получили более 1,6 миллиарда рублей, добавил Мутко.
"Единовременную материальную помощь по десять тысяч рублей получили 37 тысяч 683 гражданина", - сказал вице-премьер.
Материальную помощь в размере 50 тысяч за частичную утрату имущества первой необходимости получили почти четыре тысячи человек, отметил Мутко.
Финансовую помощь в связи с полной утратой имущества в размере ста тысяч получили более десяти тысяч человек, продолжил Мутко.
Членам семей 18 из 25 погибших выплачено по миллиону рублей. Родственники остальных не обнаружены, либо они не обращались ни за какой помощью, сказал вице-премьер.
Он отметил, что правительство Иркутской области приняло решение о выплате дополнительных десяти тысяч рублей семьям, в которых есть дети-инвалиды.
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Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов в семи муниципалитетах, погибли 25 человек, 38 тысяч пострадали, семеро числятся пропавшими без вести.
В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушены 11 мостов, размыты 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.
Сейчас специалисты оценивают ущерб, многие жители области уже получили первичные выплаты, в регион поступает гуманитарная помощь.
Путин в пострадавшей от паводка Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин в пятницу прилетел в Братск, где запланировано совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Президент РФ Владимир Путин во время облета районов подтопления в Иркутской области
1 из 10

Владимир Путин в пятницу прилетел в Братск, где запланировано совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Первым делом глава государства отправился в пострадавшие районы.

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
2 из 10

Первым делом глава государства отправился в пострадавшие районы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин, зампред правительства Виталий Мутко и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осматривают подтопленные территории.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра районов подтопления в городе Тулуне Иркутской области
3 из 10

Владимир Путин, зампред правительства Виталий Мутко и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осматривают подтопленные территории.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В Тулуне Владимир Путин пообщался с местными жителями. Каждый стремился рассказать президенту о своей проблеме.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
4 из 10

В Тулуне Владимир Путин пообщался с местными жителями. Каждый стремился рассказать президенту о своей проблеме.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Горожане жаловались на неразбериху с перечислением средств, неточность данных о пострадавших домах, интересовались, как будет решен вопрос с возмещением ущерба.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
5 из 10

Горожане жаловались на неразбериху с перечислением средств, неточность данных о пострадавших домах, интересовались, как будет решен вопрос с возмещением ущерба.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Путин интересовался сложностями, с которыми столкнулись люди, и старался на месте разобраться с деталями.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
6 из 10

Путин интересовался сложностями, с которыми столкнулись люди, и старался на месте разобраться с деталями.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Глава государства поблагодарил участников встречи за то, что они обратили внимание на некоторые спорные моменты.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
7 из 10

Глава государства поблагодарил участников встречи за то, что они обратили внимание на некоторые спорные моменты.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В пункте временного размещения пострадавших Путин пообещал мальчику, чей дом и детский сад разрушены наводнением, проследить, как идут восстановительные работы.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна в пункте размещения пострадавшего в результате наводнения населения
8 из 10

В пункте временного размещения пострадавших Путин пообещал мальчику, чей дом и детский сад разрушены наводнением, проследить, как идут восстановительные работы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению.

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
9 из 10

Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин осматривает медицинский кабинет в пункте размещения пострадавших от наводнения.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра медицинского кабинета в пункте размещения пострадавшего в результате наводнения населения. 19 июля 2019
10 из 10

Президент Владимир Путин осматривает медицинский кабинет в пункте размещения пострадавших от наводнения.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
1 из 10

Владимир Путин в пятницу прилетел в Братск, где запланировано совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
2 из 10

Первым делом глава государства отправился в пострадавшие районы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 10

Владимир Путин, зампред правительства Виталий Мутко и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осматривают подтопленные территории.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
4 из 10

В Тулуне Владимир Путин пообщался с местными жителями. Каждый стремился рассказать президенту о своей проблеме.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
5 из 10

Горожане жаловались на неразбериху с перечислением средств, неточность данных о пострадавших домах, интересовались, как будет решен вопрос с возмещением ущерба.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
6 из 10

Путин интересовался сложностями, с которыми столкнулись люди, и старался на месте разобраться с деталями.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
7 из 10

Глава государства поблагодарил участников встречи за то, что они обратили внимание на некоторые спорные моменты.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
8 из 10

В пункте временного размещения пострадавших Путин пообещал мальчику, чей дом и детский сад разрушены наводнением, проследить, как идут восстановительные работы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
9 из 10

Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
10 из 10

Президент Владимир Путин осматривает медицинский кабинет в пункте размещения пострадавших от наводнения.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
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Паводок в Иркутской областиВиталий МуткоВладимир ПутинИркутская областьОбщество
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