Мутко доложил Путину о работах по ликвидации последствий паводка

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра районов подтопления в городе Тулуне Иркутской области

БРАТСК (Иркутская область), 19 июл - РИА Новости. Вице-премьер Виталий Мутко доложил Владимиру Путину о ходе восстановительных работ по ликвидации последствий наводнений в Иркутской области.

По его словам, 25 июня эвакуировали 2 048 человек, в том числе 447 детей, развернули 17 временных пунктов размещения (ПВР).

Сейчас в регионе ведутся работы по восстановлению водо-, тепло- и энергоснабжения, телефонной и почтовой связи.

В свою очередь, президент выразил неудовлетворение темпами размещения пострадавших в ПВР. Мутко сообщил, что к сентябрю нужно будет создать еще 800 дополнительных мест.

Кроме того, заработали социальные объекты, почтовые отделения и выплачиваются пенсии, сказал вице-премьер.

Вместе с тем Мутко признал, что ряд социальных объектов и жилых домов по-прежнему остается без электричества, потому что сейчас их просушивают.

"Проводится откачка воды, очистка подворий, территорий, улиц, объектов инфраструктуры. На сегодняшний день уже вывезено около 220 тысяч кубометров остатков разрушенных домов и строений", — сказал он и добавил, что работы закончатся в течение ближайших 2-2,5 недель.

Отдельно вице-премьер остановился на вопросе водоснабжения пострадавших регионов: сейчас жителям поставляют бутилированную воду, так как пока подается техническая вода, которую пить нельзя. Но уже скоро, уверил он, население обеспечат питьевой водой на постоянной основе.

Он также рассказал, что в пострадавших районах идет активное восстановление документов. За помощью обратились более 2,7 тысячи человек.

"Восстановлено 1680 утраченных документов, в том числе 629 паспортов, 180 свидетельств об актах гражданского состояния, 798 справок, подтверждающих регистрацию по месту жительства", — отметил Мутко.

Городской голова Юрий Карих обратил внимание на то, что Тулун — это моногород с тяжелой экономической ситуацией, из которого многие жители хотят уехать. Поэтому он попросил помочь организовать в Тулуне производство. Президент ответил, что об этом тоже надо подумать.

Материальная помощь пострадавшим

Также он доложил президенту, что всего в списки пострадавших внесли 38078 человек.

Правительство перевело на счет Иркутской области 2,956 миллиарда рублей, который пойдут на выплату компенсаций.

К настоящему моменту пострадавшие от паводка получили более 1,6 миллиарда рублей, добавил Мутко.

"Единовременную материальную помощь по десять тысяч рублей получили 37 тысяч 683 гражданина", - сказал вице-премьер.

Материальную помощь в размере 50 тысяч за частичную утрату имущества первой необходимости получили почти четыре тысячи человек, отметил Мутко.

Финансовую помощь в связи с полной утратой имущества в размере ста тысяч получили более десяти тысяч человек, продолжил Мутко.

Членам семей 18 из 25 погибших выплачено по миллиону рублей. Родственники остальных не обнаружены, либо они не обращались ни за какой помощью, сказал вице-премьер.

Он отметил, что правительство Иркутской области приняло решение о выплате дополнительных десяти тысяч рублей семьям, в которых есть дети-инвалиды.

Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов в семи муниципалитетах, погибли 25 человек, 38 тысяч пострадали, семеро числятся пропавшими без вести.

В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушены 11 мостов, размыты 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.