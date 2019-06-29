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РИА Новости

В Иркутской области шесть населенных пунктов изолированы из-за паводка

Вчера, 19:28
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© ГУ МЧС России по Иркутской области Районы Иркутской области, которые попали в зону подтопления. 29 июня 2019
Районы Иркутской области, которые попали в зону подтопления. 29 июня 2019
© ГУ МЧС России по Иркутской области
Районы Иркутской области, которые попали в зону подтопления. 29 июня 2019
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Шесть населенных пунктов в Иркутской области находятся в изоляции в результате паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. На сегодняшний день в зоне паводка находится 31 населенный пункт. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут более 9 тысяч человек. Как сообщало ранее в субботу правительство области, затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб. По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе три человека погибли, еще 97 госпитализированы. По словам губернатора области Сергея Левченко, на компенсационные выплаты пострадавшим выделены 980 миллионов рублей.
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"На территории Иркутской области в результате подтопления остаются отрезанными 6 населенных пунктов. Приведен в готовность 41 пункт временного размещения", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что в 16 из них размещены 924 человека - они полностью обеспечены продуктами питания, медикаментами, предметами первой необходимости и водой.
По данным МЧС, движение транспорта ограничено на участке с 1491 км по 1493 км трассы Р-255 "Сибирь". В населенных пунктах Широково, Нижнеудинск и Тулун по рекам Уда и Ия наблюдается спад уровня воды.
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Паводок в Иркутской областиИркутская областьПроисшествия
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