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РИА Новости

В зону подтопления в Иркутской области направили более тысячи военных

Вчера, 07:35
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкРазрушенная дорога в подтопленном городе Тулуне. 30 июня 2019
Разрушенная дорога в подтопленном городе Тулуне. 30 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Минобороны направило в район подтопления в Иркутской области более тысячи трехсот военных, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
Они будут помогать населению, расчищать территорию, следить за биологической обстановкой, а также эвакуировать пострадавших.
Кроме того, в регион доставят около 300 единиц техники, самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8.
Для наблюдения за паводковой обстановкой выделены два расчета беспилотников.

Паводок в Иркутской области

Сильные дожди в Иркутской области привели к подъему рек. В зону бедствия попал 31 населенный пункт, подтоплено более 3,7 тысячи домов. По последней информации, в результате наводнения погибли пять человек, 112 госпитализированы.
Режим ЧС действует в пяти районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва.
В субботу на место ЧС прибыл Владимир Путин. Он поручил наладить информирование людей о пунктах временного размещения, начать выплаты пострадавшим, направить детей в летние лагеря, а также подготовить план действий по восстановлению жилья в кратчайшие сроки.
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