В зону подтопления в Иркутской области направили более тысячи военных

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Минобороны направило в район подтопления в Иркутской области более тысячи трехсот военных, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

Они будут помогать населению, расчищать территорию, следить за биологической обстановкой, а также эвакуировать пострадавших.

Кроме того, в регион доставят около 300 единиц техники, самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8.

Для наблюдения за паводковой обстановкой выделены два расчета беспилотников.

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Паводок в Иркутской области

Сильные дожди в Иркутской области привели к подъему рек. В зону бедствия попал 31 населенный пункт, подтоплено более 3,7 тысячи домов. По последней информации, в результате наводнения погибли пять человек, 112 госпитализированы.

Режим ЧС действует в пяти районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва.