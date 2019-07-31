Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T16:41Z
https://ria.ru/20190731/1557050382.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155701/95/1557019516_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_3bea15190d1c5a28f6b7cd0e9cdc52a2.jpg
РИА Новости

Спасатели МЧС останутся в Иркутской области до 5-7 августа

Вчера, 16:41
138
© РИА Новости / Кирилл Шипицын / Перейти в фотобанкМестные жители в подтопленных жилых районах в поселке Большой Луг Иркутской области
Местные жители в подтопленных жилых районах в поселке Большой Луг Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Группировка федеральных сил и средств МЧС должна оставаться в Иркутской области до спада воды ниже критического - предварительно, до 5-7 августа, сообщил на заседании правкомиссии по ликвидации последствий ЧС замглавы МЧС России Павел Барышев.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что задействованная в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области группировка Минобороны, Росгвардии и МЧС останется в регионе до особого распоряжения.
Подтопленные Часовня и водозабор в реке Олхе Иркутской области
Вчера, 16:19
В Иркутской области вторая волна паводка затронула 30 населенных пунктов
"Вывод группировки федеральных сил планировалось провести поэтапно с 1 августа 2019 года. В связи с повторным наводнением на территории Иркутской области предлагаю оставить в прежнем составе группировку сил и средств до спада воды ниже критического уровня, ориентировочно - до 5-7 августа", - сказал он.
Первая волна разрушительного паводка началась в Иркутской области в конце июня, за это время было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, повреждены дороги, мосты и коммуникации. Через месяц началась вторая волна паводка. В среду МЧС сообщило, что ситуация с паводком в регионе, где с конца июня погибли 25 человек, ухудшается, подтоплено 25 населенных пунктов.
Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
Вчера, 15:48
В Иркутской области нашли живым человека, пропавшего при паводке
000001
Обсудить 0
МЧСИркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Горы в Северной Осетии
В горах Северной Осетии спасли группу ивановских альпинистов
РИА
Новости
Подтопленные Часовня и водозабор в реке Олхе Иркутской области
В Иркутской области вторая волна паводка затронула 30 населенных пунктов
Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
В трех районах Тулуна после второй волны паводка снесут около 900 домов
Иранские парламентарии поджигают флаг США и копию договора по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Тегеране
В Иране рассказали, когда прекратят сокращать ядерные обязательства
Лента
новостей
Лесной пожар в Красноярском крае. 31 июля 2019
В Красноярском крае более 380 патрулей продолжают борьбу с пожарами
Обвалившийся из-за паводка мост через реку Солзан в Байкальске
В Иркутской области из-за паводка закрыли проезд на 19 участках автодорог
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
Власти Приамурья оценили ущерб сельскому хозяйству от паводка
Здание Министерства обороны РФ. Архивное фото
На сайте Минобороны появился раздел к 75-летию освобождения Каунаса
В Воронежской области пять человек пострадали в ДТП
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Украинские силовики прекратили пропуск людей на КПП "Гнутово" в Донбассе
В селе в Югре ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводка
В Росздравнадзоре рассказали об итогах проверки в забайкальской больнице
В Перми пять человек пострадали в результате хлопка на пороховом заводе
В Югре задержали кассиршу, обвиняемую в краже более пяти миллионов рублей
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
В Госдуме пройдет совещание по ситуации с пожарами в Сибири
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
00:18Минобороны рассекретило документ о зверствах литовских карателей в годы ВОВ
00:17На сайте Минобороны появился раздел к 75-летию освобождения Каунаса
23:59США будут принимать решение о допуске Зарифа на мероприятия ООН по ситуации
23:52Патриарх Кирилл выпил чаю с односельчанами своего деда в Мордовии
Лента новостейМолния