Спасатели МЧС останутся в Иркутской области до 5-7 августа

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Группировка федеральных сил и средств МЧС должна оставаться в Иркутской области до спада воды ниже критического - предварительно, до 5-7 августа, сообщил на заседании правкомиссии по ликвидации последствий ЧС замглавы МЧС России Павел Барышев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что задействованная в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области группировка Минобороны, Росгвардии и МЧС останется в регионе до особого распоряжения.

"Вывод группировки федеральных сил планировалось провести поэтапно с 1 августа 2019 года. В связи с повторным наводнением на территории Иркутской области предлагаю оставить в прежнем составе группировку сил и средств до спада воды ниже критического уровня, ориентировочно - до 5-7 августа", - сказал он.