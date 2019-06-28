Глава МЧС вылетел в Иркутскую область из-за ситуации с паводком

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев вылетел в Иркутскую область для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с паводком, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось, что МЧС России проводит эвакуацию населения из подтопленного города Тулун в Иркутской области.

"Министр Евгений Зиничев вылетел в Иркутскую область для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - сказал собеседник агентства.