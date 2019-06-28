Глава МЧС вылетел в Иркутскую область из-за ситуации с паводком

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев вылетел в Иркутскую область для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с паводком, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее сообщалось, что МЧС России проводит эвакуацию населения из подтопленного города Тулун в Иркутской области.
"Министр Евгений Зиничев вылетел в Иркутскую область для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - сказал собеседник агентства.
Из-за дождевого паводка на территории Иркутской области введен режим ЧС. Нарушено электроснабжение в 5 районах области: Нижнеудинском, Тайшетском, Чунском, Тулунском, Черемховском. В настоящее время отмечается снижение уровня воды в районе паводка и, по данным Росгидромета, прогнозируется уменьшение количества осадков в ближайшие сутки, пишет Минэнерго.