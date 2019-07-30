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РИА Новости

Военные медики помогли более тысячи пострадавшим от паводка в Приангарье

Вчера, 17:29
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкСитуация в зоне подтопления в Иркутской области
Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Медицинские подразделения Центрального военного округа оказали первичную помощь одной тысяче жителей населенных пунктов Тулунского района Иркутской области, попавшим в зону подтопления, сообщает пресс-служба ЦВО.
"С начала июля оказана первичная медико-санитарная помощь 1064 человеку, из них почти 100 детей. Из-за второй волны паводка каждый день к военным медикам обращаются жители с небольшими травмами – порезами, ссадинами и ушибами", – говорится в сообщении.
С использованием специальной наземной техники и врачебно-сестринской бригады группировки совершили 20 выездов в населенные пункты Тулунского района, подвергшихся затоплению, уточнили в ведомстве.
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Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка – очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду, проводят вакцинацию.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В субботу, 27 июля, власти области сообщили, что за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков.
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