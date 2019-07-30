Военные медики помогли более тысячи пострадавшим от паводка в Приангарье

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Медицинские подразделения Центрального военного округа оказали первичную помощь одной тысяче жителей населенных пунктов Тулунского района Иркутской области, попавшим в зону подтопления, сообщает пресс-служба ЦВО.

"С начала июля оказана первичная медико-санитарная помощь 1064 человеку, из них почти 100 детей. Из-за второй волны паводка каждый день к военным медикам обращаются жители с небольшими травмами – порезами, ссадинами и ушибами", – говорится в сообщении.

С использованием специальной наземной техники и врачебно-сестринской бригады группировки совершили 20 выездов в населенные пункты Тулунского района, подвергшихся затоплению, уточнили в ведомстве.

Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка – очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду, проводят вакцинацию.