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РИА Новости

В Тулуне после второй волны паводка возобновили движение автобусов

Вчера, 11:27
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ИРКУТСК, 2 авг – РИА Новости. Движение рейсовых автобусов в Тулуне возобновлено в пятницу, оно осуществляется по объездной дороге, сообщается на сайте администрации города.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали 7. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка.
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Из-за подъема уровня воды в реках Кирей, Ия, Олха, Катаржанка, Солзан, Харлахта, Ока, Тойсук, Хорка в зону подтопления попали населенные пункты восьми районов региона. Больше всего от паводка пострадал город Тулун, где уровень воды в реке Ия поднялся до 11 метров при критической отметке 7 метров. В настоящее время вода опустилась до отметки 9 метров 6 сантиметров.
"Движение рейсовых автобусов (городские маршруты) возобновлено в полном объеме с утра 2 августа. Движение осуществляется по объездной дороге", - говорится в сообщении.
На территории Тулуна продолжаются аварийно-восстановительные работы и оказание адресной помощи населению по откачке воды из подвалов домов и просушке помещений тепловыми пушками.
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