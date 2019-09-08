Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области.

В понедельник Путин, как и обещал, в очередной раз посетил наиболее пострадавший от паводка Тулун и проинспектировал, как идет ликвидация последствий наводнения.

"Парадоксальная ситуация. Половина Тулуна находится в зоне ЧС, а вторая половина Тулуна - она не находится в зоне ЧС, но граждане там живут в таких же подтопленных домах. Если идти по такой бюрократической схеме, то про вторую половину Тулуна никто говорить не будет, потому что по закону это не положено, и такие решения может принять только президент", - сказал Песков в эфире телеканала " Россия 1 ".

Он подчеркнул, что для Путина главное - отношение к людям.

"Поэтому, конечно, когда он видит какую-то людскую боль, людское отчаяние, он это всегда воспринимает как свою собственную проблему. На основе тех тем, которые поднимали граждане, он и проводил совещание", - пояснил Песков.