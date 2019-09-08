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РИА Новости

Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье

15:24 08.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка на территории Иркутской области
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка на территории Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка на территории Иркутской области. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области.
В понедельник Путин, как и обещал, в очередной раз посетил наиболее пострадавший от паводка Тулун и проинспектировал, как идет ликвидация последствий наводнения.
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения.
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"Парадоксальная ситуация. Половина Тулуна находится в зоне ЧС, а вторая половина Тулуна - она не находится в зоне ЧС, но граждане там живут в таких же подтопленных домах. Если идти по такой бюрократической схеме, то про вторую половину Тулуна никто говорить не будет, потому что по закону это не положено, и такие решения может принять только президент", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".
Он подчеркнул, что для Путина главное - отношение к людям.
"Поэтому, конечно, когда он видит какую-то людскую боль, людское отчаяние, он это всегда воспринимает как свою собственную проблему. На основе тех тем, которые поднимали граждане, он и проводил совещание", - пояснил Песков.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
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Паводок в Иркутской областиВладимир ПутинИркутская областьРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Парадоксальная ситуация. Половина Тулуна находится в зоне ЧС, а вторая половина Тулуна - она не находится в зоне ЧС, но граждане там живут в таких же подтопленных домах. У Пескова все нормально?
8 сентября, 19:23
ssergej-bor
1721000
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