Уровень реки Ия в Тулунском районе понизился ниже края дамбы

ИРКУТСК, 1 июл - РИА Новости. Уровень воды в реке Ия Тулунского района, где наблюдается наиболее сложная паводковая обстановка в Иркутской области, понизился ниже края дамбы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ия, затопившей иркутский Тулун, упал ниже 11 метров. В воскресенье к 10 утра уровень воды в реке Ия составлял 12,89 метра, а в субботу достигал 13,5 метра.

"По состоянию на 7 утра местного времени (02:00 мск) уровень воды в реке Ия Тулунского района Иркутской области упал до отметки 1056 сантиметров, но продолжает превышать критическую норму на 400 сантиметров. Уровень реки Ия понизился ниже края дамбы. Принято решение разрушить насыпи дамбы с помощью тяжелой техники, для отведения воды с территорий, расположенных в низменных районах подтопленной части города", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации ведомства, в многоквартирных домах, попавших в зону затопления, насосными станциями производится откачка воды из подъездов и подвалов. На правом берегу практически восстановлено электроснабжение в жилых районах. На понедельник запланированы электротехнические работы четырех бригад энергетиков на левом берегу, где были подтоплены 20 многоквартирных домов.