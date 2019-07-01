Уровень реки Ия в Тулунском районе понизился ниже края дамбы

ИРКУТСК, 1 июл - РИА Новости. Уровень воды в реке Ия Тулунского района, где наблюдается наиболее сложная паводковая обстановка в Иркутской области, понизился ниже края дамбы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ия, затопившей иркутский Тулун, упал ниже 11 метров. В воскресенье к 10 утра уровень воды в реке Ия составлял 12,89 метра, а в субботу достигал 13,5 метра.
"По состоянию на 7 утра местного времени (02:00 мск) уровень воды в реке Ия Тулунского района Иркутской области упал до отметки 1056 сантиметров, но продолжает превышать критическую норму на 400 сантиметров. Уровень реки Ия понизился ниже края дамбы. Принято решение разрушить насыпи дамбы с помощью тяжелой техники, для отведения воды с территорий, расположенных в низменных районах подтопленной части города", - говорится в сообщении пресс-службы.
По информации ведомства, в многоквартирных домах, попавших в зону затопления, насосными станциями производится откачка воды из подъездов и подвалов. На правом берегу практически восстановлено электроснабжение в жилых районах. На понедельник запланированы электротехнические работы четырех бригад энергетиков на левом берегу, где были подтоплены 20 многоквартирных домов.
В результате резкого подъема уровня воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей на территориях Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов Иркутской области произошло подтопление в 83 населенных пунктах. Пострадали 6669 жилых домов, в которых проживают 32777 человек, в том числе 4050 детей. В зоне подтопления - 43 социально значимых объекта: фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады. По состоянию на 1 июля, в 55 населенных пунктах 6 муниципальных районов остаются подтопленными 3296 домов, в которых проживают 9809 человек, 18 социально значимых объектов, 3525 приусадебных участков.