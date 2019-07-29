В Тулуне восстановили дополнительные защитные дамбы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Военнослужащие механизированного батальона железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) восстановили две дополнительные защитные дамбы на реке Ия в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В субботу, 27 июля, власти области сообщили, что за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков.

"В связи с поднятием уровня воды в реке Ия командованием группировки Минобороны России было принято решение о восстановлении двух дополнительных береговых защитных дамб для исключения подтопления новых территорий в Тулуне. Военные железнодорожники выполнили восстановительные работы по размытому участку береговой защитной дамбы вблизи федеральной трассы Р-255", – говорится в сообщении.

Уточняется, что также была восстановлена защитная дамба в районе водозабора Красный Яр в Тулуне. Всего было привезено и засыпано около 10 тысяч кубических метров скального грунта, добавили в ЦВО.

Ранее сообщалось, что военные восстановили шесть поврежденных участков береговой защитной дамбы на реке Ия.