Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T18:56Z
https://ria.ru/20190729/1556982322.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155668/66/1556686606_133:417:3032:2048_1036x0_80_0_0_1428ade150da6222afc43f1af372ad16.jpg
РИА Новости

В Тулуне восстановили дополнительные защитные дамбы

Вчера, 18:56
254
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Военнослужащие механизированного батальона железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) восстановили две дополнительные защитные дамбы на реке Ия в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В субботу, 27 июля, власти области сообщили, что за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков.
Автомобили противопожарной службы МЧС РФ откачивают воду в районе подтопления в городе Тулун Иркутской области. 10 июля 2019
Вчера, 09:05
Уровень воды в реке в Тулуне может превысить критический на 3 метра
"В связи с поднятием уровня воды в реке Ия командованием группировки Минобороны России было принято решение о восстановлении двух дополнительных береговых защитных дамб для исключения подтопления новых территорий в Тулуне. Военные железнодорожники выполнили восстановительные работы по размытому участку береговой защитной дамбы вблизи федеральной трассы Р-255", – говорится в сообщении.
Уточняется, что также была восстановлена защитная дамба в районе водозабора Красный Яр в Тулуне. Всего было привезено и засыпано около 10 тысяч кубических метров скального грунта, добавили в ЦВО.
Ранее сообщалось, что военные восстановили шесть поврежденных участков береговой защитной дамбы на реке Ия.
Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка - очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду пострадавшему населению, проводят вакцинацию местного населения.
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
28 июля, 20:43
Росгвардия направила дополнительные силы в Тулун
400000
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиЦентральный военный округИркутская областьТулунПроисшествия
Рекомендуем
Убитая девушка-блогера Екатерина
СМИ рассказали подробности убийства блогерши, найденной в чемодане в Москве
РИА
Новости
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в Россию
Многофункциональный истребитель Су-57
В России началось серийное производство истребителей Су-57
День памяти и примирения на Украине
Соратник Зеленского назвал "дебилами" желающих отменить День Победы
Лента
новостей
Российские рубли и доллары США
Cтавки сделаны: что будет в августе с курсом рубля
Туристы на Красной площади в Москве.
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Красноярский губернатор назвал тушение ряда лесных пожаров бессмысленным
Немецкая рок-группа Rammstein
Две тысячи фанатов выстроились в очередь за автографом клавишника Rammstein
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Эксперты оценили крайний срок запуска "Северного потока — 2" в этом году
Вид на Гурзуф
В команде Зеленского назвали способ возвращения Крыма
Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза ООН по Северной Корее
Россия призвала страны отказаться от односторонней повестки в Ливии
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-11 с космодрома Байконур. 4 апреля 2019
Астронавт НАСА сфотографировал с борта МКС разрушение корабля "Прогресс"
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
В МЧС прокомментировали слова красноярского губернатора о тушении пожаров
Boeing-737-500 грузинской авиакомпании Айрзена - Грузинские авиалинии
В Грузии заявили о многомиллионных убытках после запрета полетов в Россию
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
Боевики обстреляли населенные пункты в двух сирийских провинциях
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
23:00СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
22:55Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
22:54СМИ сообщили о планах Индии купить российские ракеты для Су-30МКИ
22:51В партии "Слуга народа" назвали вероятного спикера Рады
22:45Экс-сотрудника Минобороны заподозрили в получении крупной взятки
Лента новостейМолния