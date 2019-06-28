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РИА Новости

В Иркутской области эвакуируют население из подтопленного города Тулун

Вчера, 19:03
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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Паводок в Иркутской области
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. МЧС России проводит эвакуацию населения из подтопленного города Тулун в Иркутской области, сообщили в министерстве.
"В связи с резким увеличением уровня воды в реке Ия после мощных ливней, превышения критических отметок и как следствие перелива воды через насыпную дамбу, МЧС России проводит эвакуацию населения из подтопленной территории Тулуна", - сообщили в пресс-службе ведомства.
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Ранее власти Тулуна призывали срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка.
Из-за дождевого паводка на территории Иркутской области введен режим ЧС. Нарушено электроснабжение в 5 районах области: Нижнеудинском, Тайшетском, Чунском, Тулунском, Черемховском. В настоящее время отмечается снижение уровня воды в районе паводка и, по данным Росгидромета, прогнозируется уменьшение количества осадков в ближайшие сутки, пишет Минэнерго.
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