В Иркутской области эвакуируют население из подтопленного города Тулун

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. МЧС России проводит эвакуацию населения из подтопленного города Тулун в Иркутской области, сообщили в министерстве.

"В связи с резким увеличением уровня воды в реке Ия после мощных ливней, превышения критических отметок и как следствие перелива воды через насыпную дамбу, МЧС России проводит эвакуацию населения из подтопленной территории Тулуна", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее власти Тулуна призывали срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка.