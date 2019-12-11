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Глава Иркутской области рассказал о тратах после паводка
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РИА Новости

Глава Иркутской области рассказал о тратах после паводка

09:38 11.12.2019 (обновлено: 11:06 11.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДружининСергей Левченко
Сергей Левченко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Сергей Левченко. Архивное фото
ИРКУТСК, 11 дек – РИА Новости. Федеральные деньги, выделенные на ликвидацию последствий паводка в Иркутской области, приобретение жилья пострадавшим и капитальный ремонт их домов, расходуются строго в соответствии с законом, сказал в интервью РИА Новости губернатор Приангарья Сергей Левченко.
Летом в Иркутской области прошли две волны паводка. Стихия затронула 9 муниципальных образований. Было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. От наводнения пострадали 45 тысяч человек. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. Наибольший ущерб был нанесен городам Нижнеудинск и Тулун. На приобретение жилья и проведение капремонта жилых домов из федерального бюджета было направлено 14 миллиардов рублей. В результате работы оценочных комиссий 6850 жилых домов были признаны непригодными для жилья. В настоящее время семьям выдано на покупку жилья 4,5 тысячи сертификатов, 11 тысяч человек уже въехали в новые дома и квартиры, приобретенные на средства государства.
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"Те деньги, которые выделены федерацией, мы расходуем строго в соответствии с законом. В ноябре у нас прошла проверка Минстроя России, нарушений нет. Каждый четверг проходит заседание правительственной комиссии, которую возглавляет Виталий Леонтьевич Мутко, где я отчитываюсь о проделанной работе и ее результатах", - сказал РИА Новости Левченко.
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