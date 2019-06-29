В МЧС рассказали о ситуации в зоне подтопления в Иркутской области

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев работает в зоне подтопления в Иркутской области, сообщили в пресс-службе МЧС.

"Министр чрезвычайного ведомства Евгений Зиничев проводит осмотр наиболее проблемных районов, оказавшихся в зоне подтопления на территории Иркутской области. В настоящее время обстановка в регионе стабилизируется и вода понемногу освобождает дома и деревни, однако в некоторых населённых пунктах ситуация остаётся достаточно напряжённой", - говорится в сообщении.

Сообщается, что для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказания помощи задействованы спасательные, пожарно-спасательные формирования МЧС России и областные учреждения в количестве 577 человек, а также 125 единиц техники и 49 плавсредств.

Ранее сообщалось, что психологи МЧС РФ работают с пострадавшими от паводка жителями Иркутской области. Экстренная помощь оказана в восьми случаях.

В Иркутской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день в зоне действия паводка находится 31 населенный пункт в четырех муниципальных районах: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском. Из-за обильных осадков и подъема уровня рек подтоплены 3735 жилых домов, 3747 приусадебных участков. Кроме того, в зону затопления попали 32 социально-значимых объекта, а также 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов.

Психологи работают в пунктах временного размещения. Кроме того, в Тайшетском, Тулунском, Нижнеудинском районах работают специалисты областного Минсоцразвития, которые определят нуждаемость в питьевой воде, продуктах, медикаментах, в восстановлении документов, а также разъяснят порядок оказания единовременных денежных выплат пострадавшим гражданам.