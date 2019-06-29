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РИА Новости

В МЧС рассказали о ситуации в зоне подтопления в Иркутской области

Вчера, 09:03
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
Паводок в Иркутской области
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев работает в зоне подтопления в Иркутской области, сообщили в пресс-службе МЧС.
"Министр чрезвычайного ведомства Евгений Зиничев проводит осмотр наиболее проблемных районов, оказавшихся в зоне подтопления на территории Иркутской области. В настоящее время обстановка в регионе стабилизируется и вода понемногу освобождает дома и деревни, однако в некоторых населённых пунктах ситуация остаётся достаточно напряжённой", - говорится в сообщении.
7 июня, 13:19
В районах Хабаровского края, где паводок подтопил дома, ввели режим ЧС
Сообщается, что для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказания помощи задействованы спасательные, пожарно-спасательные формирования МЧС России и областные учреждения в количестве 577 человек, а также 125 единиц техники и 49 плавсредств.
Ранее сообщалось, что психологи МЧС РФ работают с пострадавшими от паводка жителями Иркутской области. Экстренная помощь оказана в восьми случаях.
Режим ЧС ввели в Иркутской области из-за сложной паводковой ситуации
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В Иркутской области подтопление угрожает еще трем районам
В Иркутской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день в зоне действия паводка находится 31 населенный пункт в четырех муниципальных районах: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском. Из-за обильных осадков и подъема уровня рек подтоплены 3735 жилых домов, 3747 приусадебных участков. Кроме того, в зону затопления попали 32 социально-значимых объекта, а также 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов.
Психологи работают в пунктах временного размещения. Кроме того, в Тайшетском, Тулунском, Нижнеудинском районах работают специалисты областного Минсоцразвития, которые определят нуждаемость в питьевой воде, продуктах, медикаментах, в восстановлении документов, а также разъяснят порядок оказания единовременных денежных выплат пострадавшим гражданам.
Продолжает работу круглосуточная горячая линия - 8 (395 2) 399-999. За минувшие сутки уже поступило 767 обращений. Аналогичную работу проводят специалисты Единых дежурно-диспетчерских служб. На телефон 112 поступило более 500 звонков. Всего за период с 26 по 29 июня поступило около 6 тысяч обращений граждан.
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Паводок в Иркутской областиЕвгений ЗиничевМЧСИркутская областьПроисшествия
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