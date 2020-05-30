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2020-05-30T09:53
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Правительство одобрило выделение средств Приангарью на защиту от паводков
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РИА Новости

Правительство одобрило выделение средств Приангарью на защиту от паводков

09:53 30.05.2020
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© РИА Новости / Светлана Задера / Перейти в фотобанкЗатопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
Перейти в фотобанк
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение 1,289 миллиарда рублей из резервного фонда на строительство сооружений инженерной защиты в Иркутской области, сообщает пресс-служба кабмина.
"Проект распоряжения предусматривает выделение средств в объёме 1 289 329,2 тысяч рублей... Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Город Тулун после паводка
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В конце июня прошлого года в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четверо. За время паводка были подтоплены почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
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Паводок в Иркутской областиПравительство РФИркутская областьТулунОбщество
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