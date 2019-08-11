Губернатор Иркутской области назвал число пострадавших от паводков

ИРКУТСК, 11 авг — РИА Новости. Общее число пострадавших от паводков в Приангарье, по предварительным данным, достигло 45 тысяч человек, сообщил журналистам губернатор региона Сергей Левченко.

"Я сейчас эту цифру точно называть не буду, поскольку огромное количество дел находилось и находится в судах: практически четыре тысячи заявлений. Это дает ежедневную прибавку по количеству пострадавших. Я округляю, но сегодня их признано 45 тысяч человек", — сказал Левченко.

Он уточнил, что 23 тысячи жителей края уже получили компенсации в размере 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества и по 100 тысяч рублей — за полную.

В конце июня сильные дожди в Приангарье привели к подъему рек. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском.

В зону бедствия попали 110 населенных пунктов, всего с 25 июня было подтоплено более десяти тысяч жилых домов. Погибли 25 человек, шестеро числятся пропавшими без вести.

Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.

Росгвардия перебросила дополнительные силы в Тулун для ликвидации последствий наводнения.