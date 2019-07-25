Путин дал поручения по ликвидации последствий паводка в Приангарье

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Путин дал несколько поручений по стабилизации ситуации в Иркутской области после недавнего паводка, перечень опубликован на Владимир Путин дал несколько поручений по стабилизации ситуации в Иркутской области после недавнего паводка, перечень опубликован на сайте Кремля.

Властям Иркутской области поручено улучшить работу по взаимодействию с жителями после ЧП.

<...> "Обеспечить: оперативное информирование граждан, пострадавших от наводнения на территории Иркутской области, о местах оказания необходимой им помощи, порядке восстановления утраченных документов и переселения из пострадавших населенных пунктов, праве на получение <...> выплат", — говорится в документе, сформированном по итогам совещания о ликвидации последствий паводка, которое прошло 19 июля.

Также президент распорядился провести разъяснительную работу по вопросам реализации жилищных и имущественных прав пострадавших и попросил контролировать распределение гумпомощи. Срок исполнения — 15 августа этого года, далее — ежемесячно. Ответственным назначен губернатор Сергей Левченко.

Еще одно распоряжение касается оценки ущерба. Президент попросил до 1 сентября предоставить отчет об уроне, который понес жилой фонд региона, а также объекты инфраструктуры. Отчитываться по этому вопросу будет вице-премьер Виталий Мутко.

Кабинету министров совместно с правительством Иркутской области поручено рассмотреть вопрос о размещении в Тулуне новых производств и, как следствие, создания дополнительных рабочих мест. Срок выполнения поручения — 1 сентября. Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и Сергей Левченко.

Кроме того, поручено установить запрет на предоставление гражданам участков в границах зон затопления и подтопления. Срок выполнения — 1 марта 2020 года. Ответственным назначен вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

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Еще одно распоряжение коснулось темы вырубки лесов. Путин призвал вести мониторинг нарушений с помощью ГЛОНАСС и космической съемки. Срок выполнения — 1 сентября этого года, ответственный — Дмитрий Медведев.

Также правительство и местные власти должны сформировать системы мониторинга технического состояния гидротехнических сооружений. Срок исполнения — 1 ноября 2019-го, отчитываться будут премьер и руководители на местах.

Помимо этого, глава государства распорядился предоставить субсидии на возобновление работы представителям малого и среднего бизнеса. Срок подготовки проекта — 25 июля, ответственный — Виталий Мутко.