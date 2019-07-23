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РИА Новости

В Приангарье все населенные пункты освободили от воды

Вчера, 16:46
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкПоследствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
ИРКУТСК, 23 июл – РИА Новости. Все населенные пункты в подтопленных территориях Иркутской области полностью освобождены от воды, сообщает ГУМЧС региона.
Режим ЧС продолжает действовать в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали 7. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти по 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. От паводка пострадали почти 39 тысяч жителей.
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"Подтопленные в результате масштабного наводнения населенные пункты Иркутской области полностью освобождены от воды", - говорится в сообщении.
На утро вторника вода оставалась в 7 домах города Тулуна.
Отмечается, что за прошедшие сутки в городе Тулуне проводилась просушка 2 многоквартирных жилых домов, в Нижнеудинске - 5 социально-значимых объектов. Всего с начала восстановительных работ были просушены помещения 26 социально значимых объектов, в числе которых школы, детские сады, фельдшерские пункты и поликлиники. От воды освобождены 18 подвальных помещений многоквартирных домов, 11 объектов ЖКХ, 20 административных зданий, более 1000 частных домов.
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