В Приангарье все населенные пункты освободили от воды

ИРКУТСК, 23 июл – РИА Новости. Все населенные пункты в подтопленных территориях Иркутской области полностью освобождены от воды, сообщает ГУМЧС региона.

Режим ЧС продолжает действовать в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали 7. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти по 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. От паводка пострадали почти 39 тысяч жителей.

"Подтопленные в результате масштабного наводнения населенные пункты Иркутской области полностью освобождены от воды", - говорится в сообщении.

На утро вторника вода оставалась в 7 домах города Тулуна.