Мутко посетит пострадавшую от повторного подтопления Иркутскую область

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко посетит повторно пострадавшую от паводка Иркутскую областью 1 августа, сообщает пресс-служба вице-премьера.

"В четверг, 1 августа, Виталий Мутко лично вылетит в пострадавшие районы Иркутской области, где проконтролирует ход аварийно-восстановительных работ. В частности, осмотрит, как идет восстановление жилья и социальной инфраструктуры, прежде всего, школ", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, главе правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения Виталию Мутко в оперативном режиме докладывают о ситуации, которая сейчас складывается в ряде районов Иркутской области.

"В результате прохождения второй паводковой волны с 27 июля произошло подтопление девяти населенных пунктов в шести муниципальных районах, 357 жилых домов, в которых живут 2089 человек (в том числе 470 детей), а также 455 приусадебных участков, одного моста и двух участков автодорог", - сообщили в пресс-службе.

Во время поездки вице-премьер планирует также проверить систему информирования жителей, работу оценочных комиссий и то, насколько четко определяются границы зон подтопления, в которых запрещено строительство домов.