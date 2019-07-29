Мутко посетит пострадавшую от повторного подтопления Иркутскую область

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко посетит повторно пострадавшую от паводка Иркутскую областью 1 августа, сообщает пресс-служба вице-премьера.
"В четверг, 1 августа, Виталий Мутко лично вылетит в пострадавшие районы Иркутской области, где проконтролирует ход аварийно-восстановительных работ. В частности, осмотрит, как идет восстановление жилья и социальной инфраструктуры, прежде всего, школ", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, главе правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения Виталию Мутко в оперативном режиме докладывают о ситуации, которая сейчас складывается в ряде районов Иркутской области.
"В результате прохождения второй паводковой волны с 27 июля произошло подтопление девяти населенных пунктов в шести муниципальных районах, 357 жилых домов, в которых живут 2089 человек (в том числе 470 детей), а также 455 приусадебных участков, одного моста и двух участков автодорог", - сообщили в пресс-службе.
Во время поездки вице-премьер планирует также проверить систему информирования жителей, работу оценочных комиссий и то, насколько четко определяются границы зон подтопления, в которых запрещено строительство домов.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В субботу, 27 июля, власти области сообщили, что за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков.