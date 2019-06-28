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РИА Новости

В Иркутской области из-за паводка перекрыли главную федеральную трассу

04:12
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Движение на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области временно закрыто для всех видов автотранспорта из-за подъема воды в реке Уда, сообщается на сайте дорожного управления "Прибайкалье".
Добавляется, что уровень Уды превышает критическую отметку на 1,8 метра. "Сибирь" связывает Иркутскую область с расположенными западнее регионами Сибири и далее с Уралом и Европейской Россией.
"В связи с резким подъемом воды в реке Уда и протоке Застрянка на участке от 1370-го и 1371-го километров автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск (Иркутская область, Нижнеудинск) организован перерыв в движении всего автотранспорта. Ограничение действует до особого распоряжения", - говорится в сообщении.
Объезд возможен через Тайшет, Лесогорск и поселок Чунский с выходом на автомобильную дорогу А-331 "Вилюй".
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"В ночное время рабочие не прекращали отсыпку основания мостов, чтобы предотвратить их разрушение. Использовано более 2 тысяч кубометров скального грунта", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по данным Иркутского гидрометцентра, в ряде территорий Приангарья проходит сильный дождевой фронт, который привел к повышению уровня рек. В зоне подтопления шесть населенных пунктов - город Нижнеудинск, поселки Шумский и Алыгджер Нижнеудинского района, поселки Сереброво, Соляная и село Талая Тайшетского района.
В регионе уже введен режим ЧС в Нижнеудинске и в Соляной. Паводок также угрожает расположенным на Уде поселкам Широково и Октябрьский. На реке Ия у города Тулуна уровень воды может достигнуть отметки 900-1000 сантиметров при критической норме в 700 сантиметров. Уровень воды также поднимется выше критической отметки на реке Ока у населенного пункта Ухтуй, вблизи города Бирюсинска на реке Бирюса и у деревни Баклаши на реке Иркут.
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