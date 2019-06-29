Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область

БРАТСК (Иркутская область), 29 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.

Российский лидер прилетел в Братск поздно ночью после саммита "Большой двадцатки" в Японии.

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Оперативное совещание

Глава государства провел совещание в связи с наводнениями. В нем приняли участие глава МЧС Евгений Зиничев, полномочный представитель президента в Сибирском федератом округе Сергей Меняйло, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, первый вице-премьер Антон Силуанов, а также руководители профильных министерств, ведомств и муниципальных образований. Совещание проходит в здание аэропорта.

Президент поставил несколько оперативных задач - наладить информирование людей о помощи и пунктах временного размещения, а также обеспечить жителей подтопленных районов питьевой водой, продуктами питания, медикаментами и предметами первой помощи.

"В том числе нужно помочь людям найти своих родных и близких, надо составить списки эвакуированных, чтобы родственники и представители власти - это само собой разумеется - четко знали, кто и где сейчас находится", - сказал Путин.

Глава государства поручил уже сегодня начать выплаты пострадавшим. Путин также дал указание главе региона Сергею Левченко взять этот вопрос под строгий контроль.

"Нужно, чтобы деньги до людей дошли, до каждого конкретного человека, до каждой семьи", - подчеркнул глава государства.

Президент также поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения, которую возглавит вице-премьер Виталий Мутко.

Кроме того, президент заявил о необходимости подключить ФАС и МВД для контроля цен на товары в Иркутской области.

"Не дать спекулянтам и недобросовестным торговцам возможности наживаться на беде людей", - отметил глава государства.

Путин также дал указание начать оценку объема восстановительных работ. Резюмируя, президент поручил отправить детей из подтопленных районов в летние лагеря. Глава государства также заявил, что занятия в школах в Иркутской области должны начаться вовремя 1 сентября.

Наводнение в Иркутской области

Сильные дожди привели к подъему рек в Иркутской области. В зону бедствия попал 31 населенный пункт, подтоплены более 3700 домов. По последней информации, в результате наводнения погибли пять человек, судьба еще двоих остается неизвестной.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о финансовой помощи пострадавшим. Так, семьям погибших выплатят единовременное пособие в миллион рублей и выделят деньги на погребение.

Пострадавшие получат пособия в размере от 200 тысяч (легкий вред здоровью) до 400 тысяч рублей (вред средней тяжести или тяжкий).

Тем, чье жилье пострадало, выплатят по десять тысяч рублей.

Финансовая помощь за частично утраченное имущество первой необходимости составит 50 тысяч рублей, а за полностью утраченное — 100 тысяч рублей на человека.