https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757330116.html

Главы российских регионов, заболевшие COVID-19

Главы российских регионов, заболевшие COVID-19 - РИА Новости, 02.11.2021

Главы российских регионов, заболевшие COVID-19

2 ноября врио главы Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что заболел коронавирусом. Евраев отметил, что чувствует себя "неплохо" благодаря вакцинации и... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T10:57

2021-11-02T10:57

2021-11-02T10:57

справки

коронавирус в россии

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2 ноября врио главы Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что заболел коронавирусом. Евраев отметил, что чувствует себя "неплохо" благодаря вакцинации и намерен работать из дома.8 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что заразился коронавирусом, несмотря на две вакцинации. Болезнь протекала в легкой форме. 17 сентября выздоровевший Цыденов проголосовал на выборах депутатов Государственной думы. 18 июня глава Коми Владимир Уйба сообщил, что заболел коронавирусом и находится в больнице, его состояние удовлетворительное. Он также сказал, что привился "Спутником V" в феврале 2021 года. 22 июня Уйба сообщил, что вылечился от коронавируса. 18 июня губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что госпитализирован с COVID-19, его состояние "нормальное", а заболевание проходит в легкой форме благодаря сделанной прививке. 10 января стало известно, что коронавирусом болеет губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. 21 января он сообщил о своем выздоровлении. 4 января глава Забайкальского края Александр Осипов был госпитализирован в Чите с подтвержденным коронавирусом. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести. Осипов почувствовал недомогание на новогодних праздниках, после получения положительного результата теста на COVID ушел на самоизоляцию. Однако по настоянию врачей он был направлен в медучреждение. 9 января стало известно о его выздоровлении. 202024 декабря коронавирусом заразился губернатор Ульяновской области (2005-2021) Сергей Морозов. Позднее Морозов сообщил, что у него выявили пневмонию, а поражение легких увеличилось до 40%. 28 декабря губернатора срочно госпитализировали в ЦГКБ. 11 января стало известно, что Сергей Морозов выписали из больницы. 21 декабря стало известно, что коронавирусом болеет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 29 декабря стало известно о его выздоровлении. 7 декабря губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что у него положительный тест на коронавирус. 13 января Орлов рассказал, что перенес пневмонию и вылечился чуть меньше, чем за три недели. 25 ноября коронавирусом заболел врио главы Дагестана (с 14 октября 2021 года – глава республики) Сергей Меликов. Он продолжил работать удаленно. 16 декабря его выписали из больницы. 13 ноября коронавирус был выявлен у губернатора Владимирской области (2018-2021) Владимира Сипягина. 30 ноября он вышел на работу.11 ноября коронавирусом заболел губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Он перешел на дистанционную работу. 23 ноября он вылечился от коронавируса. 4 ноября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что заболел коронавирусом. 18 ноября стало известно о его выздоровлении. 2 ноября коронавирус подтвердился у главы республики Алтай Олега Хорохордина. Он лечился амбулаторно, болезнь протекала бессимптомно. 3 ноября стало известно о его выздоровлении. 29 октября губернатор Еврейской автономной области Ростилав Гольдштейн сообщил, что заболел коронавирусом. Он перешел на работу в удаленном режиме. 17 ноября он выздоровел. 26 октября коронавирусом заразился губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Он перешел на дистанционную работу. 4 ноября он выздоровел. 26 октября стало известно, что коронавирус был диагностирован у главы Приангарья (Иркутская область) Игоря Кобзева. Он находился на самоизоляции, болезнь протекала в легкой форме. 3 ноября стало известно о его выздоровлении. 17 октября глава республики Хакасия Валентин Коновалов сообщил, что заразился коронавирусом и находится на самоизоляции. 17 ноября стало известно о его выздоровлении. 14 октября губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил о том, что заболел COVID-19. 26 октября стало известно о его выздоровлении. 12 октября губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что вместе со всей семьей заразился коронавирусом. 2 ноября он выздоровел. 9 октября коронавирусом заболел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он был отправлен на двухнедельную самоизоляцию. 22 октября он выздоровел. 8 октября губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила, что сданный ей тест на коронавирус показал положительный результат. Она перешла на удаленную форму работы. 1 октября стало известно о ее выздоровлении. 5 октября глава Омской области Александр Бурков рассказал, что заразился коронавирусом и переносит его бессимптомно. 29 октября стало известно о его выздоровлении. 22 сентября стало известно, что коронавирусом заболел губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он перешел на дистанционную работу. 29 сентября он был доставлен в краевую клиническую больницу с двусторонней пневмонией, тест на коронавирус показал отрицательный результат. 22 сентября коронавирусом заразился глава республики Адыгея Мурат Кумпилов. 7 октября Кумпилов сообщил, что вылечился от коронавируса. 19 сентября губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что заразился коронавирусом. 9 октября стало известно о его выздоровлении.17 сентября с коронавирусом был госпитализирован глава Пермского края Дмитрий Махонин, болезнь протекала в легкой форме. 30 сентября губернатор был выписан из больницы. 5 августа коронавирусом заболел глава республики Калмыкия Бату Хасиков.10 августа стало известно, что его выписали из госпиталя. 31 июля губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что заразился коронавирусом. 15 августа Артюхов сообщил, что вылечился от коронавируса. 27 мая глава Удмуртской Республики Александр Бречалов заявил, что заболел коронавирусом. 4 июня он сообщил о своем выздоровлении. 9 ноября стало известно, что он стал донором плазмы для переливания инфицированным COVID-19. 25 мая глава Тувы (2007-2021) Шолбан Кара-оол сообщил о своей госпитализации из-за COVID-19. 8 мая он рассказал, что чувствует себя "относительно хорошо", и попросил медиков отпустить его на амбулаторное лечение под жесткую изоляцию. В начале июня он был выписан, а 24 августа стало известно о его повторном заражении. 23 сентября он выздоровел. 11 мая глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией в легкой форме. Губернатор отказался от госпитализации, продолжив работать удаленно. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, коронавирус в россии