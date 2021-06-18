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Привившийся от коронавируса калужский губернатор заболел COVID-19
Привившийся от коронавируса калужский губернатор заболел COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021
Привившийся от коронавируса калужский губернатор заболел COVID-19
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что госпитализирован с COVID-19, его состояние "нормальное", а заболевание проходит в легкой форме... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T08:45
2021-06-18T17:41
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владислав шапша
здоровье - общество
калуга
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн — РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что госпитализирован с COVID-19, его состояние "нормальное", а заболевание проходит в легкой форме благодаря прививке."Нахожусь в Калуге в больнице, в ковидном отделении. Подхватил эту болячку, получил подтвержденный тест и сейчас прохожу лечение. Состояние нормальное, болезнь проходит в легкой форме. Все благодаря тому, что своевременно сделал прививку, эту прививку сделали все мои близкие", — сказал Шапша в видеообращении в своем Telegram-канале.На сегодняшний день в России коронавирус подтвержден у 32 глав регионов. В мае прошлого года заразились трое: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, главы Тувы Шолбан Кара-оол и Удмуртии Александр Бречалов. В конце июля о положительном тесте на COVID-19 сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а в августе — глава Калмыкии Бату Хасиков.В сентябре заболели четверо: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В октябре список пополнили еще девять человек: губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Костромской области Сергей Ситников, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.В ноябре заболели глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Владимирской области Владимир Сипягин и врио главы Дагестана Сергей Меликов. В декабре положительный тест получили губернатор Амурской области Василий Орлов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. В январе был госпитализирован губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Глава Ненецкого округа Юрий Бездудный сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что получил положительный тест на коронавирус, работает удаленно и лечится дома. В марте губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что заболел через шесть дней после того, как получил первый компонент вакцины, а глава Челябинской области Алексей Текслер заявил, что переболел бессимптомно. В июне глава Коми Владимир Уйба сообщил, что заболел повторно.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владислав шапша, здоровье - общество, калуга, калужская область
Привившийся от коронавируса калужский губернатор заболел COVID-19
08:45 18.06.2021 (обновлено: 17:41 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости
Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Губернатор Калужской области Владислав Шапша госпитализирован с коронавирусом

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн — РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что госпитализирован с COVID-19, его состояние "нормальное", а заболевание проходит в легкой форме благодаря прививке.
"Нахожусь в Калуге в больнице, в ковидном отделении. Подхватил эту болячку, получил подтвержденный тест и сейчас прохожу лечение. Состояние нормальное, болезнь проходит в легкой форме. Все благодаря тому, что своевременно сделал прививку, эту прививку сделали все мои близкие", — сказал Шапша в видеообращении в своем Telegram-канале.
На сегодняшний день в России коронавирус подтвержден у 32 глав регионов. В мае прошлого года заразились трое: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, главы Тувы Шолбан Кара-оол и Удмуртии Александр Бречалов. В конце июля о положительном тесте на COVID-19 сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а в августе — глава Калмыкии Бату Хасиков.
В сентябре заболели четверо: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В октябре список пополнили еще девять человек: губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Костромской области Сергей Ситников, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.
В ноябре заболели глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Владимирской области Владимир Сипягин и врио главы Дагестана Сергей Меликов. В декабре положительный тест получили губернатор Амурской области Василий Орлов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. В январе был госпитализирован губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Глава Ненецкого округа Юрий Бездудный сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что получил положительный тест на коронавирус, работает удаленно и лечится дома. В марте губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что заболел через шесть дней после того, как получил первый компонент вакцины, а глава Челябинской области Алексей Текслер заявил, что переболел бессимптомно. В июне глава Коми Владимир Уйба сообщил, что заболел повторно.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владислав ШапшаЗдоровье - ОбществоКалугаКалужская область
 
 
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