https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757318167.html

Врио губернатора Ярославской области заразился коронавирусом

Врио губернатора Ярославской области заразился коронавирусом - РИА Новости, 02.11.2021

Врио губернатора Ярославской области заразился коронавирусом

Врио главы Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что заболел коронавирусом, намерен работать из дома. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T09:18

2021-11-02T09:18

2021-11-02T09:22

общество

ярославская область

коронавирус в россии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Врио главы Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что заболел коронавирусом, намерен работать из дома."К сожалению, ковид добрался и до меня. ПЦР положительный. Теперь буду работать из дома. Сегодня проведу с коллегами еженедельную оперативку. И ещё несколько рабочих совещаний в онлайне", - написал он на своей странице в Instagram.Евраев отметил, что чувствует себя "неплохо"."Надеюсь, благодаря вакцинации перенесу болезнь в легкой форме. Берегите себя и соблюдайте меры безопасности! Это важно. Для всех. И очень нужно врачам", - отметил он.

https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757243961.html

ярославская область

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общество, ярославская область, коронавирус в россии