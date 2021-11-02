https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757318167.html
Врио губернатора Ярославской области заразился коронавирусом
Врио губернатора Ярославской области заразился коронавирусом - РИА Новости, 02.11.2021
Врио губернатора Ярославской области заразился коронавирусом
Врио главы Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что заболел коронавирусом, намерен работать из дома. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T09:18
2021-11-02T09:18
2021-11-02T09:22
общество
ярославская область
коронавирус в россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Врио главы Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что заболел коронавирусом, намерен работать из дома."К сожалению, ковид добрался и до меня. ПЦР положительный. Теперь буду работать из дома. Сегодня проведу с коллегами еженедельную оперативку. И ещё несколько рабочих совещаний в онлайне", - написал он на своей странице в Instagram.Евраев отметил, что чувствует себя "неплохо"."Надеюсь, благодаря вакцинации перенесу болезнь в легкой форме. Берегите себя и соблюдайте меры безопасности! Это важно. Для всех. И очень нужно врачам", - отметил он.
https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757243961.html
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общество, ярославская область, коронавирус в россии
09:18 02.11.2021 (обновлено: 09:22 02.11.2021)
Врио губернатора Ярославской области заразился коронавирусом
Врио губернатора Ярославской области Евраев заразился коронавирусом