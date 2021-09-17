Глава Бурятии проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Бурятии Цыденов проголосовал на выборах депутатов Госдумы
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлавa Республики Бурятия Алексей Цыденов на ВЭФ-2021
КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости. Глава республики Бурятия Алексей Цыденов, выздоровевший после коронавирусной инфекции, проголосовал на выборах депутатов Государственной думы, сообщает пресс-служба главы правительства.
Цыденов заболел 8 сентября и ушел на самоизоляцию. Заболевание протекало в легкой форме.
"Мой выбор – это развитие республики, это реальные дела! Чем больше нас – неравнодушных и болеющих за будущее республики – тем сильнее Бурятия. От нашего действия или бездействия зависит то, как наша республика будет жить в ближайшие пять лет. Повторюсь, и действие, и бездействие – все имеет свои последствия, поэтому я призываю всех прийти и проголосовать, сделать свой выбор", - обратился Цыденов к жителям Бурятии.
В Бурятии кроме выборов депутатов Госдумы проходят довыборы в народный Хурал республики и выборы депутатов и глав различных уровней муниципальных образований региона. По данным избирательной комиссии Бурятии, в регионе открылись 813 избирательных участков. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября.