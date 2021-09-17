Глава Бурятии проголосовал на выборах в Госдуму

"Мой выбор – это развитие республики, это реальные дела! Чем больше нас – неравнодушных и болеющих за будущее республики – тем сильнее Бурятия. От нашего действия или бездействия зависит то, как наша республика будет жить в ближайшие пять лет. Повторюсь, и действие, и бездействие – все имеет свои последствия, поэтому я призываю всех прийти и проголосовать, сделать свой выбор", - обратился Цыденов к жителям Бурятии.