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Выборы в Государственную думу
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Глава Бурятии проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Бурятии проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Глава Бурятии проголосовал на выборах в Госдуму
Глава республики Бурятия Алексей Цыденов, выздоровевший после коронавирусной инфекции, проголосовал на выборах депутатов Государственной думы, сообщает... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:38
2021-09-17T13:38
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
алексей цыденов
республика бурятия
россия
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КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости. Глава республики Бурятия Алексей Цыденов, выздоровевший после коронавирусной инфекции, проголосовал на выборах депутатов Государственной думы, сообщает пресс-служба главы правительства.Цыденов заболел 8 сентября и ушел на самоизоляцию. Заболевание протекало в легкой форме.В Бурятии кроме выборов депутатов Госдумы проходят довыборы в народный Хурал республики и выборы депутатов и глав различных уровней муниципальных образований региона. По данным избирательной комиссии Бурятии, в регионе открылись 813 избирательных участков. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, алексей цыденов, республика бурятия, россия
13:38 17.09.2021
 
Глава Бурятии проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Бурятии Цыденов проголосовал на выборах депутатов Госдумы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлавa Республики Бурятия Алексей Цыденов на ВЭФ-2021
Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов на ВЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости. Глава республики Бурятия Алексей Цыденов, выздоровевший после коронавирусной инфекции, проголосовал на выборах депутатов Государственной думы, сообщает пресс-служба главы правительства.
Цыденов заболел 8 сентября и ушел на самоизоляцию. Заболевание протекало в легкой форме.
"Мой выбор – это развитие республики, это реальные дела! Чем больше нас – неравнодушных и болеющих за будущее республики – тем сильнее Бурятия. От нашего действия или бездействия зависит то, как наша республика будет жить в ближайшие пять лет. Повторюсь, и действие, и бездействие – все имеет свои последствия, поэтому я призываю всех прийти и проголосовать, сделать свой выбор", - обратился Цыденов к жителям Бурятии.
В Бурятии кроме выборов депутатов Госдумы проходят довыборы в народный Хурал республики и выборы депутатов и глав различных уровней муниципальных образований региона. По данным избирательной комиссии Бурятии, в регионе открылись 813 избирательных участков. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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