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Глава Бурятии Цыденов заразился коронавирусом
Глава Бурятии Цыденов заразился коронавирусом - РИА Новости, 08.09.2021
Глава Бурятии Цыденов заразился коронавирусом
Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что заразился коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:58
2021-09-08T13:58
2021-09-08T14:37
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КРАСНОЯРСК, 8 сен - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что заразился коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме.Глава республики отметил, что обоняние и вкус у него не пропали, температуры нет."Есть люди, которые со мной контактировали за последние дни... Пусть знают и будут внимательны к себе и в случае появления признаков ОРВИ сразу обращаются к врачам", - добавил он.Цыденов отметил, что последний раз тест на коронавирус сдавал на Восточном экономическом форуме 2 сентября, тогда был отрицательный результат.
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РИА Новости
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здоровье - общество, общество, коронавирусы, республика бурятия, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:58 08.09.2021 (обновлено: 14:37 08.09.2021)
Глава Бурятии Цыденов заразился коронавирусом
Глава Бурятии Цыденов сообщил, что заразился коронавирусом, несмотря на две вакцинации