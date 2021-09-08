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Глава Бурятии Цыденов заразился коронавирусом

Глава Бурятии Цыденов заразился коронавирусом - РИА Новости, 08.09.2021

Глава Бурятии Цыденов заразился коронавирусом

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что заразился коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:58

2021-09-08T13:58

2021-09-08T14:37

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коронавирус в россии

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КРАСНОЯРСК, 8 сен - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что заразился коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме.Глава республики отметил, что обоняние и вкус у него не пропали, температуры нет."Есть люди, которые со мной контактировали за последние дни... Пусть знают и будут внимательны к себе и в случае появления признаков ОРВИ сразу обращаются к врачам", - добавил он.Цыденов отметил, что последний раз тест на коронавирус сдавал на Восточном экономическом форуме 2 сентября, тогда был отрицательный результат.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество, коронавирусы, республика бурятия, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии