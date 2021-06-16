Глава Коми заразился коронавирусом

"Я привился "Спутником V" в феврале этого года, получил достаточно высокий титр антител, и вот повторное заражение. Хочу сказать, что если бы не было прививок, то при том уровне микробного заражения, которое у меня сейчас есть по результатам ПЦР, это заболевание бы протекало в очень тяжелой форме. Сейчас состояние удовлетворительное, поэтому я сейчас в стационаре, прохожу необходимое лечение. Но снова повторяю, что инфекция ведет себя крайне непредсказуемо и в обязательном порядке нужно прививаться, потому что даже если после прививки вы заболеваете, то вы заболеете легко, заболевание будет протекать без тяжелых осложнений", - сказал он в видеообращении.