Глава Коми заразился коронавирусом
00:56 16.06.2021 (обновлено: 05:15 16.06.2021)
Главу Коми Уйбу госпитализировали с коронавирусом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что заболел коронавирусом и находится в больнице, его состояние удовлетворительное.
"У меня выявлен положительный тест на COVID-19… Состояние удовлетворительное", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Уйба уточнил, что находится в республиканской инфекционной больнице.
"Я привился "Спутником V" в феврале этого года, получил достаточно высокий титр антител, и вот повторное заражение. Хочу сказать, что если бы не было прививок, то при том уровне микробного заражения, которое у меня сейчас есть по результатам ПЦР, это заболевание бы протекало в очень тяжелой форме. Сейчас состояние удовлетворительное, поэтому я сейчас в стационаре, прохожу необходимое лечение. Но снова повторяю, что инфекция ведет себя крайне непредсказуемо и в обязательном порядке нужно прививаться, потому что даже если после прививки вы заболеваете, то вы заболеете легко, заболевание будет протекать без тяжелых осложнений", - сказал он в видеообращении.