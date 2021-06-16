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Глава Коми заразился коронавирусом
Глава Коми заразился коронавирусом - РИА Новости, 16.06.2021
Глава Коми заразился коронавирусом
Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что заболел коронавирусом и находится в больнице, его состояние удовлетворительное. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T00:56
2021-06-16T05:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир уйба
республика коми
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что заболел коронавирусом и находится в больнице, его состояние удовлетворительное."У меня выявлен положительный тест на COVID-19… Состояние удовлетворительное", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Уйба уточнил, что находится в республиканской инфекционной больнице.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир уйба, республика коми, общество
Глава Коми заразился коронавирусом
00:56 16.06.2021 (обновлено: 05:15 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Уйба
Владимир Уйба - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Главу Коми Уйбу госпитализировали с коронавирусом

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что заболел коронавирусом и находится в больнице, его состояние удовлетворительное.
"У меня выявлен положительный тест на COVID-19… Состояние удовлетворительное", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Уйба уточнил, что находится в республиканской инфекционной больнице.
"Я привился "Спутником V" в феврале этого года, получил достаточно высокий титр антител, и вот повторное заражение. Хочу сказать, что если бы не было прививок, то при том уровне микробного заражения, которое у меня сейчас есть по результатам ПЦР, это заболевание бы протекало в очень тяжелой форме. Сейчас состояние удовлетворительное, поэтому я сейчас в стационаре, прохожу необходимое лечение. Но снова повторяю, что инфекция ведет себя крайне непредсказуемо и в обязательном порядке нужно прививаться, потому что даже если после прививки вы заболеваете, то вы заболеете легко, заболевание будет протекать без тяжелых осложнений", - сказал он в видеообращении.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир УйбаРеспублика КомиОбщество
 
 
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