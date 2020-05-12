Меры борьбы с распространением COVID-19 в России

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

Новая коронавирусная инфекция очень быстро начала распространяться по всему миру. Уже в первой половине января 2020 года стало известно , что она вышла за пределы Китая, случаи заболевания фиксировались в других странах мира. 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии, что означает необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.

Пандемия COVID-19 распространилась практически во все страны мира. По данным Всемирной организации здравоохранения на 11 мая, заражены свыше четырех миллионов человек, более 278 тысяч умерли.

В Россию коронавирус пришел 31 января. Двое заболевших были выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области.

На 11 мая в России общее число инфицированных составляет 221 344 человека, скончались 2009 пациентов, выздоровел 39 801.

Российские власти еще в январе начали предпринимать меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Создание оперативных штабов и советов

27 января 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции , в ходе которого поручил организовать оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России. Штаб возглавила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Также в него вошли главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга. Мишустин поручил регулярно готовить для президента доклады о результатах мониторинга ситуации.

С 27 января в России начали применять тест-системы для выявления коронавируса.

2 февраля коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

14 марта Михаил Мишустин создал и возглавил Координационный совет по борьбе с коронавирусом , который должен в ежедневном режиме вырабатывать решения и координировать действия по ограничению распространения коронавирусной инфекции.

18 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции Михаил Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти создать ведомственные оперативные штабы.

Ограничение полетов и пересечения границ РФ

30 января в целях предупреждения проникновения на территорию России коронавирусной инфекции правительством РФ было принято решение о временном ограничении движения через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы России с Китаем.

3 февраля ограничен въезд граждан иностранных государств с территории Китая в воздушных пунктах пропуска через государственную границу РФ.

Ирана. 28 февраля правительством РФ принято решение о временном ограничении въезда иностранных граждан в воздушных пунктах пропуска через государственную границу РФ с территории Южной Кореи

12 марта правительство временно приостановило пропуск через государственную границу иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Италии.

14 марта решением правительства временно приостановлен пропуск иностранных граждан, прибывающих через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы для обучения и трудовой деятельности, а также в частных и туристических целях.

16 марта правительство РФ приняло решение о временном ограничении въезда в Россию иностранных граждан, в том числе прибывающих с территории Белоруссии, а также граждан Белоруссии.

16 марта введены временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией.

18 марта Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, Соединенные Штаты Америки и Объединенные Арабские Эмираты.

20 марта было принято решение не распространять временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию на граждан государств-участников СНГ, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, прибывающих в Россию через воздушные пункты пропуска и убывающих в государства своего гражданства через воздушные пункты пропуска и другие пункты пропуска при следовании в государства своего гражданства иными видами транспорта.

27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.

Также 27 марта Михаил Мишустин поручил Росавиации принимать решение об осуществлении рейсов, связанных с вывозом иностранных граждан в иностранные государства. Выдачу разрешений на полеты других категорий рейсов осуществлять только по отдельным решениям правительства Российской Федерации.

27 марта распоряжением правительства РФ с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта было временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы. Исключение сделано для дипломатов и членов их семей, водителей автомобилей международного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного ж/д сообщения, транзитных авиапассажиров, граждан, проживающих в Донецкой и Луганской областях Украины.

Карантин

5 марта 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ "О введении режима повышенной готовности". В соответствии с указом граждан, прибывающих из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса, обязали соблюдать самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию. В дальнейшем режим самоизоляции был распространен на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц.

19 марта эта мера была распространена на все регионы России.

Перевод школьников и студентов на дистанционное обучение

14 марта Министерство просвещения рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса. Школы, детские сады и средние профессиональные учебные заведения перешли на новый режим работы в объявленную выходной неделю с 30 марта.

30 апреля Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год. Для 10 классов рекомендовано завершить общеобразовательные программы до 29 мая/30 мая соответственно. 9 и 11 классам рекомендовано завершить обучения до 5 июня.

Окончательное решение по проведению ОГЭ и ЕГЭ в школах и организации летнего отдыха для детей будет озвучено после 12 мая.

16 марта приказом Минобрануки вузам было рекомендовано "организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением дистанционных технологий". В середине апреля стало известно, что большинство российских вузов приняли решение провести летнюю сессию в дистанционном формате.

Перевод граждан на удаленную работу

16 марта Министерство труда и социальной защиты выпустило Методические рекомендации в целях организации режимов труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства в связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). В соответствии с документом Минтруд рекомендовал руководству органов власти и местного самоуправления, а также бюджетных организаций и госкомпаний по возможности перевести сотрудников на удаленную работу, а для тех, кто будет продолжать ходить на работу, ввести гибкий график, чтобы избежать большого скопления людей.

17 марта президент РФ Владимир Путин из-за угрозы коронавируса призвал работодателей рассмотреть возможность удаленной работы для сотрудников с детьми или "гибкий график".

Временное закрытие для посещения театров, музеев, цирков и других учреждений культуры

17 марта министерство культуры РФ приняло решение закрыть для посетителей подведомственные учреждения – музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность, театры, филармонии, цирки, иные организации исполнительских искусств, а также организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов.

Временное закрытие для посещения верующими религиозных учреждений

18 марта Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ приостановило коллективные молитвы в мечетях московского региона. Руководителям структурных подразделений ДУМ, а также главам 55 представительств организации в регионах предписано пересмотреть свои графики работы, отменить или перенести все публичные мероприятия.

24 марта Федерация еврейских общин России приняла решение о закрытии синагог в стране из-за распространения коронавирусной инфекции. Одними из первых прекратили работу синагоги в Ростове-на-Дону, Иркутске, Томске, Биробиджане.

С 18 марта была закрыта синагога в Московском еврейском общинном центре. С 13 апреля Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Подмосковья проводить богослужения без участия прихожан. Затем эти ограничения были продлены до особого распоряжения священноначалия. Подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви.

Режим нерабочих дней

25 марта президент РФ Владимир Путин обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом в стране. Президентом была объявлена нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля.

Соответствующий указ , подписанный президентом, не распространился на непрерывно действующие организации; медицинские и аптечные организации; организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости; организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

27 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил временно приостановить с 28 марта до 1 июня 2020 года размещение в санаториях, работу курортных объектов массового отдыха и деятельность организаций общественного питания (за исключением дистанционной торговли), деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.

2 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", которым с 4 по 30 апреля 2020 года были установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. В список организаций, на которых указ не распространяется, вошли организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам), а также иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

28 апреля Владимир Путин подписал указ, продлевающий нерабочие дни с 6 по 8 мая 2020 года включительно с сохранением за работниками заработной платы. Таким образом с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлевался до 11 мая включительно.

11 мая президент РФ Владимир Путин заявил об окончании единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая.

Режим повышенной готовности и самоизоляции

30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с призывом к властям российских регионов обратить внимание на введенные в Москве и Подмосковье ограничительные меры и проработать возможность распространить их у себя.

29 марта мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 30 марта в городе вводится домашний режим самоизоляции, который должны соблюдать все москвичи, независимо от возраста. В соответствии с новыми правилами выходить из дома можно до ближайшей аптеки или магазина либо для получения экстренной медицинской помощи. Разрешено выбрасывать мусор и выгуливать собак.

Соблюдать режим самоизоляции обязаны люди всех возрастов. В особенности те, кому за 65 лет, и совершеннолетние с хроническими заболеваниями. Считается, что именно эти категории в группе риска.

Люди, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, обязаны соблюдать двухнедельный карантин. Заболевшие коронавирусом, у которых он проходит в легкой форме, также обязаны самоизолироваться дома.

О самоизоляции объявили все регионы России , кроме Тверской области, где с 17 марта был введен режим повышенной готовности , а в апреле в четырех населенных пунктах области в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) Солнечный и Озерный, городах Удомля и Конаково введен запрет на въезд для граждан, не имеющих там регистрации по месту жительства или месту пребывания.

Своим указом от 2 апреля президент РФ наделил глав субъектов России дополнительными полномочиями определять перечень конкретных профилактических мер по борьбе с коронавирусом. Это позволило обеспечить гибкий подход, не подвергать людей шаблонным ограничениям, а вводить в каждом регионе, муниципалитете именно те меры безопасности, которые реально необходимы, соразмерны ситуации.

Документом был установлен особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.

30 марта российское правительство одобрило поправки об ужесточении ответственности за нарушение карантина.

1 апреля президент подписал закон, устанавливающий административную ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Масочный режим

В некоторых регионах наряду с режимом самоизоляции дополнительно был введен " масочный режим " – появление в общественных местах возможно лишь при наличии средств защиты органов дыхания и перчаток.

С 19 апреля маски обязали носить жителей четырех территорий Кемеровской области 22 апреля – Хабаровского края, 24 апреля такие меры приняли власти Камчатки и Ивановской области. 27 апреля ношение масок в общественных местах было введено в Севастополе, по всей территории Новосибирской и Владимирской областей, в четырех районах и четырех населенных пунктах Якутии, включая столицу Якутск.

С 10 мая масочный режим введен в 29 населенных пунктах семи районов Ленинградской области , в Карелии

Мэр Москвы Сергей Собянин с 12 мая ввел обязательное ношение масок и перчаток в столичном транспорте, общественных и рабочих местах. Также обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах вводится в Санкт-Петербурге

С 16 мая масочный режим вводится в Ярославской области

Пропускной режим

С 30 марта по решению правительства Татарстана особый порядок въезда и выезда действует в 14 городах республики в условиях режима самоизоляции.

Приостановлены межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа, ограничены перевозки грузов. Передвигаться в режиме всеобщей изоляции могут только работники предприятий, следующие к месту работы, при наличии справки утвержденной формы от работодателя, а также жители республики, получившие разрешение на выход из дома в специально разработанной СМС-системе получения цифровых пропусков. На въездах в города и районы республики МВД совместно с Росгвардией организованы посты для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции и законности передвижения по республике.

15 апреля в Москве введена пропускная система. Цифровой пропуск нужен, если гражданин передвигается по городу с использованием любого вида личного или общественного транспорта (велосипеда, электросамоката, мотоцикла, скутера, автомобиля, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородного железнодорожного и наземного общественного транспорта). Передвигаться пешком можно без оформления пропуска.

Также цифровые пропуска введены в Московской области, Приморье, отдельных регионах Поволжья, в Красноярском крае. В Кузбассе используют информационную систему, которая позволяет отслеживать соблюдение самоизоляции с помощью геолокации. О введении строгого пропускного режима в майские праздники заявили и власти Свердловской области. Цифровые пропуска также введены в отдельных муниципалитетах Липецкой области: городах Елец, Задонск, Чаплыгин, Лебедянь и самом областном центре. Свою цифровую систему оперативно развернули в Югре и Коми. В Нижегородской области для выдачи пропусков решили использовать собственную цифровую платформу "Карта жителя Нижегородской области".

В целом из-за пандемии каждый второй регион России ввел особый режим передвижения.

Мобилизация системы здравоохранения

16 марта Минздравом России был направлен в субъекты РФ приказ "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Приказом создаются Федеральные дистанционные консультативные центры анестезиологии-реаниматологии для взрослых, детей и беременных по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19. Утверждается единый номер единого колл-центра Федеральных центров для поддержки принятия решений медицинскими работниками.

Специалистами НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России должны проводиться дистанционные семинары и круглосуточные консультации для медицинских работников в регионах.

Для организационно-методической поддержки регионов создаются выездные мультидисциплинарные бригады. Центром стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью проводится оперативный мониторинг ситуации с заболеваемостью COVID-19

Число специализированных коек , оборудованных для лечения осложнений болезни, возросло с 29 тысяч до 130 тысяч. Более 110 тысяч российских врачей и свыше 236 тысяч фельдшеров оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией

Более 1,3 миллиона медицинских сотрудников, работающих в стационарах и амбулаториях, прошли подготовку для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией

Более 360 тысяч медицинских работников в амбулаторном и стационарном звене непосредственно оказывают помощь пациентам с коронавирусом.

На оказание финансовой помощи регионам направлено в общей сложности почти 80 миллиардов рублей для обеспечения оборудованием, для подготовки коечной сети, обеспечения кислородом и так далее.

В России увеличивается производство необходимого медоборудования . В частности, в мае объем производства аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) составит более 2,5 тысячи штук. Всего в рамках госзакупки планируется поставить почти около 7 тысяч аппаратов ИВЛ. Произошел рост масштабов тестирования коронавируса. Если в начале марта проводилось 2,5 тысячи тестов в день, то в мае ежедневно проводится около 170 тысяч тестов. Это один из самых высоких показателей в мире. К середине мая планируется проводить 300 тысяч тестирований в сутки.

18 апреля Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее беспошлинный ввоз в страну медицинских товаров для борьбы с коронавирусом. Речь идет о тестах на COVID-19, аппаратах искусственной вентиляции легких, медицинских масках, защитных костюмах. С 16 марта по 30 сентября такую продукцию можно ввозить без уплаты таможенных пошлин при условии, что она предназначена для безвозмездной передачи медицинским учреждениям.

Минпромторгу правительство поручило обеспечить бесперебойные поставки подведомственным и частным организациям медизделий, средств индивидуальной защиты, расходников, а также лекарств.

8 апреля президент РФ установил федеральные выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом.