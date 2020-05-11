На второй этап снятия ограничений могут выйти 11 регионов

Прохожие на одной из улиц в Волгограде

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Вице-премьер Вице-премьер Татьяна Голикова оценила готовность регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса . Об этом она сообщила на онлайн-совещании с президентом.

Вице-премьер отметила, что ослабление ограничений включает в себя три этапа. На первом из них коэффициент распространения вируса — среднее количество людей, которых пациент заражает до изоляции — должен быть не больше единицы.

Как считает вице-премьер, сейчас уже 11 субъектов имеют показатели, соответствующие не только первому, но даже и второму этапу снятия ограничений.

Она добавила, что если еще в 22 регионах будет 50% свободного коечного фонда, а объем проверок на COVID-19 охватит не менее 70 тысяч жителей из каждых 100 тысяч, то они также смогут вводить послабления.

Как заявила Голикова, соответствующие решения будут приниматься властями в каждом субъекте отдельно. При этом важно согласовать эти действия с медицинскими специалистами и ослаблять карантинные меры постепенно.

"Вступив в процесс во второй половине марта, а процесс этот начался с завоза инфекции с территории европейских стран, в России сейчас фиксируется тенденция к снижению темпов прироста. Это снижение составило 4,9 раза за прошедший период", — сказала она на совещании с президентом.

Голикова уточнила, что по состоянию на 11 мая темп прироста составил 5,6%. Эти цифры радуют, но власти не могут не беспокоить пока еще высокие темпы прироста в ряде регионов, добавила вице-премьер.

Пандемия COVID-19 распространилась практически во всех странах мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, заражены свыше четырех миллионов человек, более 278 тысяч умерли.

В России общее число инфицированных составляет 221 344 человека, скончались 2009 пациентов, выздоровели 39 801. Проведено более 5,6 миллиона тестов. За последние сутки зафиксировано 11 656 новых случаев, 94 человека погибли.

В большинстве регионов страны действует режим изоляции для всех, в столице работает пропускная система. Власти призывают россиян не покидать дом без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию не менее метра от других людей.