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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T22:36
https://ria.ru/20200511/1571290053.html
На второй этап снятия ограничений могут выйти 11 регионов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570507001_0:162:3189:1957_1036x0_80_0_0_ee4df43ba37a4ace15ee5d7adc8bcdcb.jpg
РИА Новости

На второй этап снятия ограничений могут выйти 11 регионов

19:50 11.05.2020 (обновлено: 22:36 11.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл БрагаПрохожие на одной из улиц в Волгограде
Прохожие на одной из улиц в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова оценила готовность регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса. Об этом она сообщила на онлайн-совещании с президентом.
Вице-премьер отметила, что ослабление ограничений включает в себя три этапа. На первом из них коэффициент распространения вируса — среднее количество людей, которых пациент заражает до изоляции — должен быть не больше единицы.
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Как считает вице-премьер, сейчас уже 11 субъектов имеют показатели, соответствующие не только первому, но даже и второму этапу снятия ограничений.
Она добавила, что если еще в 22 регионах будет 50% свободного коечного фонда, а объем проверок на COVID-19 охватит не менее 70 тысяч жителей из каждых 100 тысяч, то они также смогут вводить послабления.
Как заявила Голикова, соответствующие решения будут приниматься властями в каждом субъекте отдельно. При этом важно согласовать эти действия с медицинскими специалистами и ослаблять карантинные меры постепенно.
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"Вступив в процесс во второй половине марта, а процесс этот начался с завоза инфекции с территории европейских стран, в России сейчас фиксируется тенденция к снижению темпов прироста. Это снижение составило 4,9 раза за прошедший период", — сказала она на совещании с президентом.
Голикова уточнила, что по состоянию на 11 мая темп прироста составил 5,6%. Эти цифры радуют, но власти не могут не беспокоить пока еще высокие темпы прироста в ряде регионов, добавила вице-премьер.
Пандемия COVID-19 распространилась практически во всех странах мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, заражены свыше четырех миллионов человек, более 278 тысяч умерли.
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В России общее число инфицированных составляет 221 344 человека, скончались 2009 пациентов, выздоровели 39 801. Проведено более 5,6 миллиона тестов. За последние сутки зафиксировано 11 656 новых случаев, 94 человека погибли.
В большинстве регионов страны действует режим изоляции для всех, в столице работает пропускная система. Власти призывают россиян не покидать дом без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию не менее метра от других людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
Популярные комментарии
Интересно , а когда рано или поздно с короной все устаканится , Голикова дальше медицину ОПТИМИЗИРОВАТЬ будет ?
11 мая, 20:10
larion.197235
36140415
ну хоть людям работать разрешили, и то спасибо. А. кстати, народ-то расслабился, у меня соседи по саду абсолютно не рады, не хотят завтра на работу, привыкли полтора месяца бухать ежедневно
11 мая, 20:12
lenka031071
132202016
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